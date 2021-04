Carta de un chico de 14 años a la presidenta de la Comunidad de Madrid

Señora Presidenta,

Soy un chico de catorce años y escribo esta carta sobre su otorgación de la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo a todos los niños y niñas de la Comunidad de Madrid.

No sé nada de las otras personas a las que va a entregar esta distinción y puede que lo merezcan o no, o que se lo vaya a dar por motivos personales o no, pero algo que no veo justificable es entregárselo a todos los niños. Según varios sitios en internet, incluido el apartado de la web de la comunidad: Legislación de la Comunidad de Madrid, este premio se otorga a personas por su contribución al progreso democrático, económico, cultural o social. Y yo le pregunto, ¿acaso nuestras acciones han contribuido al progreso democrático, económico, cultural o social?

Podría decir usted que hemos cumplido "con creces” nuestra única responsabilidad en la primera ola de la pandemia, que era tan fácil como quedarse en casa. Pero vuelvo a preguntar, ¿no merecen este premio todas las sanitarias, limpiadoras, funcionarias y otras personas que han seguido trabajando durante toda esta crisis?

Y señora Presidenta, si realmente quiere usted premiar a todos los niños y niñas, por favor, no nos dé premios, no nos haga halagos y no nos dé las gracias. Denos institutos públicos y profesorado, centros de salud y personal sanitario, líneas de transporte público a todos los barrios. En mi barrio, Aravaca, nos prometieron un instituto público hace años pero seguimos esperando su construcción. Los alumnos del I.E.S Ana Frank llevan dos años estudiando en otros centros educativos donde no caben, pero es que, en vez de construir un instituto por poco más de cinco millones de euros y una biblioteca por cuatro millones, están insistiendo en construir un macro parking innecesario por más de diez millones.

Así que, señora Ayuso, este premio no es para nosotros, es para que usted pueda decir que apoya a los jóvenes, pero si de verdad le importásemos, no nos daría un premio, nos daría los equipamientos públicos e infraestructuras que necesitamos para desarrollarnos como ciudadanos, con independencia de la condición económica y social de nuestras familias.

Espero que lea esta carta y la tenga en cuenta. Atentamente,

David y su familia