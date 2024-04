Explicar la Ley de Amnistía desde Cataluña

Tienen toda la razón quienes señalan que los responsables del enfrentamiento que tuvo lugar entre el gobierno de Cataluña y el de España deben responder ante las urnas de sus errores. Junts y ERC deben ser “pagar políticamente” y ser expulsados del Govern de la Generalitat y el PP debe “pagar políticamente” y permanecer en la oposición hasta la normalización de la situación. Junts, ERC y PP hicieron del “si no estás conmigo estás frente a mi” su principal estrategia, renunciaron a hablar de “vosotros” a los demás, renunciaron a interlocutar con los diferentes, era solo un “o nosotros o ellos”.

Adoptaron estrategias frentistas y populistas mintiendo y manipulando cada uno a sus respectivos hooligans, y todos ellos han de responder políticamente, no digamos ya pedir perdón y disculpas, algo que, desde luego, es imposible en el PP, pero que aquellos que presumían de demócratas, de referéndum y de no tirar un papel al suelo, tampoco han hecho, diciendo que cómo las víctimas van a pedir perdón. Pues sí porque las víctimas de todo esto fuimos, aún somos, los ciudadanos de Cataluña.

Es tiempo para centrarse en los servicios públicos, en el estado social, en los principios democráticos y para superar de una vez el enorme error de la judicialización de la política.

No sé quien fue más cobarde, quien proclamó la independencia y se negó a defenderla, o quien no se atrevió a afrontar un problema político y se lo “pasó” a un grupo de jueces motivados por unos valores que no figuran en nuestra Constitución y son más propios de las Leyes del Movimiento Nacional.

Como ciudadano de Cataluña espero que estemos a la altura, no es tiempo para trincheras sino para desbrozar caminos que podamos recorrer juntos.

El auténtico catalanismo no va contra nadie, va a favor de los ciudadanos de Cataluña y de sus señas propias, compartiendo y en solidaridad con el resto de pueblos y naciones.

Pero eso significa, también, superar la perniciosa equidistancia que provocó la salida de muchos catalanistas del PSC. No condenar la represión con porras, fiscales y jueces hecha de forma antidemocrática y aplicando un particular Derecho Penal del Enemigo, fue un gravísimo error del PSOE y no digamos ya del PSC. Ser leal a España no obliga a ser leal a un PP antidemocrático. No denunciar el Lawfare fue dar carta de credibilidad y autoridad a quienes han ejercido la represión.

Esa es también una responsabilidad democrática de la que el PSC debe responder. La Ley de Amnistía podría parecer una respuesta, si no fuera porque el PSOE llega hasta ella arrastrando los pies y por necesidad vital, no por una reflexión propia, ni por una convicción que busque verdad, justicia y reparación. La Ley de Amnistía también debería ser sanadora para PSOE, pero para ello debe reconocer su parte de responsabilidad y eso cuesta en algunos rincones del PSOE.

Pero, sobre todo, se equivoca el PSOE y el PSC intentando defender la Ley de Amnistía sin señalar la respuesta represiva orquestada por las fuerzas policiales, mediáticas y judiciales afines al PP, sin el destrozo represivo y antidemocrático provocado por el PP, la Ley de Amnistía no sería necesaria.

El 9 de Noviembre 2014 hubo un referendum con una doble pregunta:

«¿Quiere que Cataluña sea un Estado?»

«En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?»

El Gobierno de España había dicho que tal referendum nunca tendría lugar.

El referendum se celebró, La prensa madrileña habló de acciones delictivas e ilegítimas.

Participaron 2.305.290 catalanes, de los que 1.861.753 respondieron “Sí” a las dos preguntas.

Nadie fue a la cárcel, ni enviaron policías a “secuestrar” urnas y sembrar el pánico entre la población

La participación fue incluso superior a la del 1 de octubre de 2017. Pero el PP se negó a abordar el problema político porque tenía su propio “Plan Nacional” para Cataluña, un plan en el que los catalanes nada tenían que decir, como demostró al recurrir la práctica totalidad del Estatut 2006 tras negarse a participar tanto en las negociaciones de su redactado como en la discusión de la propuesta en las Cortes Generales.

Y esto el PSC lo debe señalar porque el principal responsable no se esconde en valles y montañas lejanas. A no ser que el PSC tenga miedo de denunciar una injusticia y que la “Brigada Político y Social” lo persiga por colaboracionista con los separatistas.