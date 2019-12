"Un ministro etarra"

La inefable presidenta de la comunidad de Madrid se va esmerando cada día y a las impropia declaraciones a las que ya nos va acostumbrando, ha querido añadir un peldaño más y ha pronunciado lo que hasta ahora, al menos para nosotros, es la barbaridad más gorda que hemos podido escuchar. Bueno quizá ex-equo con la de la lenguaraz (creemos que el calificativo le beneficia) portavoz del partido popular en el Congreso de los Diputados, cuando habló de que estábamos ahora peor que cuando ETA asesinaba; en este caso, y para justificar su inacción en cuanto a los presupuestos de la Comunidad de Madrid, vuelven a utilizar a la ETA, (¡que les gusta utilizar a quienes tanto dolor nos ha causado a unos y otros!, igual que utilizan a sus víctimas). A veces pensamos que quieren hacer olvidar que hace ocho años que ETA abandonó las armas (forzada por la democracia) y año y medio que se disolvió, por la acción democrática. ¡Cuanto parecen echarla de menos!

Ellos saben que es totalmente falsa además de fuera de lugar (o mejor decir, repugnante) dicha afirmación y dicho razonamiento y si no, que se lo expliquen a su colega de Andalucía Moreno Bonilla, que presume por todos lados de tener los presupuestos más temprano del mundo mundial.

Pero esto es un ejemplo más de la técnica de comunicación que históricamente viene aplicando el Partido Popular: utiliza (como todos los observadores sabemos) mensajes simples, emotivos, repetitivos, bien coordinados entre todos sus portavoces... y da igual que sean verdad o mentira, eso no les preocupa lo más mínimo; lo importante es que calen y les guste a sus potenciales votantes, es lo único que les vale.

¡Ah!, bueno, y esto añadido a otro elemento fundamental: crear un enemigo malo-malísimo llámese "independentista", llámese "rompedor de España", llámese "terrorista", llámese "populista" llámese... Y a continuación hacen una campaña sistemática identificando a su verdadero adversario político con el susodicho monstruo: " ¡Está hablando con él!", "¡quiere gobernar con él", "¡Ha llegado a un pacto con él"...

El método está muy visto pero ellos lo siguen aplicando y, por lo que parece, suelen tener bastante éxito. Y si lamentable es que lo hagan, más lamentable y triste es que mucha gente se lo crea, pero es verdad que los ciudadanos normales no tenemos mucho tiempo para analizar el bombardeo de información que cada día recibimos.

Esta técnica, inagurada hace 25 años por José María Aznar, les sigue siendo muy útil; pondremos un par de ejemplos para explicarla mejor:

1- Ellos tienen la costumbre de bautizar con un lema, que ellos mismos se inventan, por ejemplo "el gobierno de la libertad", "el gobierno del cambio", "el gobierno del insomnio" (bueno, éste es de Ciudadanos pero rápidamente ellos lo aplican también) y a continuación, utilizan sistemáticamente dichos calificativos (¡Y los numerosos medios afines!), para vanagloriarse si se trata de ellos y/o para menospreciar al adversario, en otro caso.

2- Otro ejemplo: "el caso de los Eres es el mayor caso de corrupción en España". Todos sabemos que ni objetiva, ni creemos que subjetivamente, eso es verdad, pero a ellos les da igual. Ya lo hemos dicho, que la verdad hace tiempo que no es un valor que les preocupe, y así siguen día a día, comparando el caso de los Eres, donde no se acusa de ningún tipo de enriquecimiento personal, con casos que sí están a años luz, ya sea el de la Gürtel, el caso Bárcenas, etc. Donde ha habido tanto

Primero, en duración.

Segundo, en enriquecimiento personal.

Tercero, en cuantía, cantidades astronómicas en comparación con el caso de los Eres.

A ellos les da igual. Día a día repiten machaconamente el mantra de "el mayor caso de corrupción de España".

La pena insistimos, no es que lo digan, sino que haya gente que les crea. Nuestra conclusión es que, a los dos déficits que tenemos en la democracia española, desde nuestra modesta opinión, como son la no adecuación plena de muchos policías locales a los parámetros de "servidores públicos ", y la injusticia que supone una justicia lenta, hay que añadir este déficit democrático de que salga gratis cualquier afirmación, por muy mentira que sea.

¡Enhorabuena!, Partido Popular, en este terreno sois sin duda los mejores. Sois unos auténticos campeones.

Seguiremos luchando contra esta abominable práctica, pero el trayecto será largo y tremendamente dificultoso...