Su gobierno fue algo así como un cártel en el que 12 de sus 14 ministros fueron imputados, salpicados de corrupción. Concluyó su paso por la Moncloa con mentiras: primero para apoyar una guerra cruenta que, además de enriquecer a unos pocos, solo llevó y trajo destrucción y sufrimiento, y un deterioro acelerado de la convivencia a nivel mundial. Después, articulando un plan estatal de desinformación y mentiras para no perder las elecciones, aprovechando el desconcierto, el dolor y el espanto que el atentado terrorista de 2004 produjo en las familias afectadas y en la sociedad en su conjunto.

Está representada en Aznar la peor expresión de un ser humano; el sadismo y la indolencia hacia el sufrimiento de otros seres humanos, a los que no ve como iguales. Este ser repugnante y lleno de complejos, no hace más que alimentar su ego con más inhumanidad e indecencia a cada palabra emitida, a paso que da. Sus palabras, a todas luces contrarias a toda ética y al derecho internacional, son indignas de un expresidente. Y no pueden más que producirme arcadas. Asesino no es solo el que aprieta en gatillo, sino que también lo es el que induce al crimen.