Es una simple inspección de Hacienda

A Ayuso le va la vida en esta trama corrupta porque le va su patrimonio personal. En su primera intervención pública ya lo dejó claro, habló en primera persona: “Hemos comprado el piso con dinero limpio...”“hemos escriturado ante notario...”. Pero lo más llamativo de todo es que Ayuso sostenga que todo lo que sabemos se resume en una simple inspección de Hacienda, como la que te hacen a ti o a mí, como las miles que se hacen al año, con el objetivo estéril de banalizarlo. Sin embargo, no se trata de una simple inspección de Hacienda, sino que la Agencia Tributaria sospechó de irregularidades e inició una investigación en virtud de la cual terminó denunciando ante la Fiscalía de Madrid al novio de Ayuso por dos delitos fiscales más otro de falsedad documental. Posteriormente, la jueza ha dictado un auto, imputando al novio por todas las informaciones que conocemos por este diario. Y ella sigue diciendo que se trata de una simple inspección. Debería saber Ayuso que una Inspección de Hacienda no es una paralela ni unas discrepancias de criterios, no, la inspección se inicia porque saltan las alarmas y termina en auto de procesamiento judicial cuando cometes delitos. La culpa no la tiene Sánchez, ni la Agencia Tributaria, ni la Fiscalía de Madrid, ni la jueza...la responsabilidad es del defraudador confeso, del novio de Ayuso, y la Fiscalía es la misma que exoneró a su hermano o que acusó a “Koldo”. No es una simple inspección, es que los han pillado con el carrito de los helados, a los dos.