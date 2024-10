¿Es suficiente con suscribirse?

No llevo mucho tiempo suscrito al Diario y a Carne Cruda. La motivación que tuve para entrar, fue saber que lamentaría no haber participado en estos dos proyectos de alguna forma si un día desaparecían, pues ya he asistido en democracia muchas veces al cierre de medios o programas por censura de poderes o políticos.

Recientemente tras el último aniversario de los atentados del 11-M, muchos medios han recordado, más allá de los atentados, lo importante de comunicar una información veraz para la democracia.

En una de las entrevistas que se leí a un famoso periodista, se le preguntó, que podíamos hacer para evitar esas campañas de desinformación, el periodista no fue capaz de decir nada sobre ese aspecto, y no se podía esconder cierta expresión de decepción en la cara del entrevistador. Días más tarde otra entrevista al mismo periodista, se le volvió a preguntar, ¿Qué medidas se podían tomar para salir de esa manipulación?, en esta ocasión el periodista, con una expresión en la cara de quizá no he pesado mucho en ello... respondió que la respuesta quizá estaba en apoyar medios con una suscripción como ese en el que se encontraba.

Me llamó la atención, por que muchos, ya llevamos mucho tiempo viendo como todas esas herramientas de rrss y chats que en su día uso el 15-M para visibilizar otro mundo posible, estaban siendo tomada a base de dinero e influencias por todas las empresas, medios, lobbies y poderes económicos. Y en este ultimo año, estos chats que sorpresivamente han aupado a Alvise en las ultimas elecciones de la UE, han mostrado al publico general el éxito de esta estrategia mundial.

Esto me llevó a pensar, cada uno apoyando con nuestra suscripción a nuestro medio, contentos de apoyar a medios con buenos profesionales que respetan nuestro derechos, si no estábamos viendo cómo nos hundimos poco a poco y no llegamos a la orilla, al no ser suficientes para parar la desinformación de los chats y los lobbies del sistema.

Igual pasa en los movimientos sociales y colectivos, no se ha sabido contrarrestar la campañas (okupación y alarmas) dañinas y no se ha sabido visibilizar la información veraz, como algo tan importante como tu médico de cabecera.

Por eso me pregunto si era suficiente con estar suscrito, y si los suscriptores, que ya han puesto el pie en la puerta de la información para no perder el acceso a ella, si podrían tener la motivación para dar más pasos.

A esto se le une la situación de Julian Assange al no haber sido declarado inocente, ¿Cómo podría mandarse un mensaje poderoso a la administración estadounidense para proteger a cualquier periodista que quiera seguir informándonos? Seguir esperando noticias desde nuestra suscripción, no es suficiente para defender la democracia, y para parar el avance de los partidos que promueven la violación de derechos humanos.

Casi a la par, la crisis de Pedro Sánchez contra el law-fare y bulos, la comparecencia de Ignacio Escolar en el Congreso, y como resultado, meses después la adopción de medidas legislativas ¿es la mejor forma de luchar contra la desinformación una ley, cuando las personas del país no nos leemos las leyes?¿cómo miente mejor el manipulador, cuando se le presenta una ley o cuando se toman medidas concretas, que no pueden ser dichas, mencionadas, si no es diciendo lo que hacen, que no se le pueden poner muletillas, apodos, ni ser bautizadas con el nombre del ministro de turno? Es difícil.

Los políticos en Bruselas han decidido una serie de medidas contra la desinformación y el gobierno de España las va a aplicar. ¿y nosotros como lectores, suscriptores, ciudadanos, hubiéramos escogido esas mismas medidas?, hemos delegado en los políticos, los lobbies, los periodistas, y todas decidimos en nuestras vidas con la información que respiramos.

Los chats avanzan silenciosamente.