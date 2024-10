Soy Mickaël Alignan, profesor de primaria y doctorando en historia contemporánea, apasionado por los estudios de género, la memoria histórica y los derechos LGBTQI+. Mi tesis, bajo la dirección del Sr. Geoffroy HUARD, examina la vida y el legado de Armand de Fluvià, pionero del movimiento homosexual en España y Cataluña. Este proyecto no solo es un trabajo académico, sino también una contribución a la preservación de una memoria muchas veces ignorada y a la visibilización de los desafíos históricos de la comunidad LGBTQI+. Armand de Fluvià, nacido en 1931, es una figura emblemática en la lucha por los derechos homosexuales en España. En plena dictadura franquista, asumió el riesgo de luchar públicamente por los derechos LGBTQI+. En 1975, fundó el Front d'Alliberament Gai de Catalunya (FAGC), la primera organización en España en defender los derechos homosexuales, marcando el inicio de un movimiento para el reconocimiento de estos derechos.Lo que hace especialmente interesante a Armand de Fluvià es su uso de herramientas simbólicas y culturales, como la genealogía y la heráldica, para afirmar una identidad homosexual positiva. Con estas disciplinas, contribuyó a transformar la percepción social de la comunidad LGBTQI+, ofreciendo formas alternativas de visibilidad y reivindicación. Este aspecto es clave en mi tesis, ya que ilustra cómo la visibilidad puede lograrse también a través de medios culturales. Mi investigación, con el apoyo del Sr. HUARD, se estructura en tres ejes principales. El primero estudia el contexto histórico y político de la España postfranquista, cuando se redefinieron las libertades y los derechos de las minorías. Analizar este contexto permite entender el impacto del activismo de Fluvià en el panorama social y legislativo. El segundo eje examina el uso innovador de la genealogía y la heráldica en la construcción de una identidad LGBTQI+ valorada. A través de estas herramientas, Fluvià ofreció a la comunidad un medio simbólico de afirmación y pertenencia, algo innovador y aún relevante hoy. Este enfoque invita a reflexionar sobre otros medios de legitimación para identidades minoritarias, especialmente en contextos adversos. El tercer eje de mi investigación sitúa el activismo de Fluvià en una perspectiva contemporánea. Aunque España es un país progresista en derechos LGBTQI+, los desafíos actuales recuerdan que esta aceptación no está garantizada. Mi estudio analiza cómo los logros recientes en España –como el matrimonio igualitario o el reconocimiento de derechos trans– tienen raíces en las luchas de figuras como Fluvià, que sentaron las bases de una sociedad más inclusiva. Llevar a cabo esta investigación es un proceso complejo que requiere analizar documentos históricos, reconstruir archivos privados y recopilar testimonios de quienes conocieron a Fluvià. La memoria de las luchas LGBTQI+ ha sido ignorada en los relatos históricos tradicionales, y es crucial reconstruir este pasado para extraer lecciones duraderas. Con el apoyo del Sr. HUARD, he desarrollado una metodología que honra la memoria de Fluvià y contribuye a la historia de los derechos LGBTQI+. Este trabajo de memoria es esencial hoy, pues recuerda que cada avance social resulta de luchas y sacrificios. Los recientes movimientos en España y el aumento de discursos conservadores muestran que los derechos LGBTQI+, aunque ampliamente reconocidos, aún pueden ser cuestionados. La memoria de estas luchas, especialmente las de figuras como Armand de Fluvià, es fundamental para inspirar a las nuevas generaciones y fortalecer la vigilancia colectiva. Rindiendo homenaje a Armand de Fluvià, busco inscribir su lucha en la memoria colectiva y mostrar su impacto duradero en los movimientos actuales por los derechos LGBTQI+. Así, bajo la dirección del Sr. HUARD, esta tesis es mi manera de preservar y transmitir un legado, recordando que la búsqueda de justicia e igualdad es un esfuerzo constante.