Hoy mi madre está luchando en mi tierra

Me convoca el amor, la esperanza y la digna rabia, me convocan mis ancestras, me convoca la libertad para romper las cadenas del orden colonial vigente hasta el día de hoy, ese pensamiento que está instaurado en lo más profundo del Reino, donde su población sigue pensando con firmeza y en voz alta que civilizaciones que habíamos ya desarrollado complejidades cosmogónicas nos convertimos en gentes cuando nos “descubrieron”.

Desde los mitos del pensamiento mágico, siempre he tratado de entender qué fue lo que descubrieron y cuál según ellos es el favor que nos hicieron. Ahora que estoy exiliada, vivo en el Reino de España. Sí, aunque no lo crean y en pleno siglo XXI, vivo en un Reino. Para las mentes colonizadas esto podría ser sin duda todo un sueño, para mí es el dolor de venir a una tierra que hasta hoy sigue construyendo sus privilegios a costa de “los salvajes que descubrieron”.

Pero no es de mi exilio de lo que vengo a hablar en esta ocasión, eso lo haré en otra columna si Pikara Magazine me deja seguir escribiendo después de este texto. Mientras hice mi primera parada en el periplo de mi destierro, sin muchas expectativas, pero con mucho interés, fui a ese museo que es una vulgar muestra del expolio en “América”. Más que por interés fui por voyerista, por poder ver cómo nos retrataban y quizás, con eso, entender un poco mejor el pensamiento de este territorio.

Y, para decirles la verdad, mis expectativas fueron superadas. Esperaba algo no solo mejor curado sino más contundente. Me pareció un ejemplo vulgar y cínico de la forma en la nos ven y nos siguen viendo hasta hoy. En realidad, cuando ves una especie de comics de bestias fantásticas en las paredes no imaginas que es la forma en la nos retrataron a nosotros, a las habitantes de Abya Yala y de las tierras a las que les dieron el honor de “colonizar”.

Entendí por qué en lugar de sentir vergüenza los habitantes del Reino celebran cómo, gracias a cristianizar unas bestias salvajes, se hicieron ricos o, al menos, así fue para una elite que sigue al frente. Hay mucha gente del Reino que, en voz alta y en público, dice que les debemos la vida, que el 12 de octubre se celebra el día de la “raza” o de la hispanidad. Para nosotras, las indias rebeldes, es un día de resistencia y de reivindicación del genocidio que iniciaron y sigue vigente hasta hoy.

El 12 de octubre reivindico a mis ancestras y ancestros, conmemoro la lucha de nuestros pueblos por la libertad y la emancipación de la esclavitud, dignifico con mi existencia la continuidad de la lucha de mis ancestras en medio del racismo y el odio, en medio de la ignorancia vulgar, en medio de la estupidez humana. Hoy, con la frente en alto, gritamos libertad.

No queremos inclusión ni reconocimiento, no queremos premios ni conciertos, no queremos banquetes en nombre de la ignomia, no queremos más ese racismo disfrazado de fiesta y del encuentro de “culturas” como pueden seguir pensando con el pensamiento de la colonia. Este 12 de octubre que celebre tu madre, porque la mía está luchando en mi tierra.

Conmemorar el 12 de octubre es como si los nazis, cientos de años después del holocausto, celebraran el intercambio de dos culturas. Quizás esto si les duela en la comparación, porque la mayoría de las personas judías fueron blancas. En cambio, como los indios eran animales, eso hay que celebrarlo. Para no herir la fragilidad blanca de nadie me detengo acá en las comparaciones y no se vayan a herir susceptibilidades.

Abya Yala está de pie y es en el corazón del continente donde se forjan y ocurren los mundos posibles, es en medio de la imaginación y del futuro indígena que seguimos poniendo las alternativas a la destrucción climática, a las formas de vida que, a partir del exceso y las desigualdades, gobiernan el mundo.

En medio del consumo excesivo, en medio de que la gente viva con precio, en medio de que cuanto más tengas más vales, hay otras formas de vivir que no se construyen a partir del despojo. Solo quizás hay que descolonizar los cuerpos, los sentimientos, los pensamientos. Abrir las mentes. El 12 de octubre no hay nada que celebrar.