Ábalos dice que el caso de Franco está mal, pero solo es un tema de "vanidad"

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha sostenido hoy que el antiguo caso del currículum inflado del socialista José Manuel Franco no se puede comparar con el del máster irregular de la presidenta Cristina Cifuentes, ya que el de Franco tiene que ver solo con un cuestión de "vanidad".

"No es comparable, usted puede presumir de lo que quiera y está muy mal, pero es un tema de vanidad, un tema de exceder", ha dicho en los pasillos del Congreso.

Ábalos ha sostenido que ambos casos se diferencian en las "consecuencias que tienen frente a terceros" y que en el caso de la presidenta madrileña son evidentes los "daños que ha provocado a otros, al prestigio a la universidad, a la calidad del título de los estudiantes y los daños en la carrera profesional de las personas que aparecen en las actas".

Además ha recalcado que en el caso de Cristina Cifuentes hay un "presunto delito de falsedad de documento público".

"Por tanto, no es nada comparable, otra cosa es que uno quiera buscar coartadas", ha lamentado el dirigente socialista, que ha dicho que no sabe si Cifuentes dimitirá o no, pero que lo cree es que el PP va a "tratar de que no haya un gobierno que represente el cambio que necesita la Comunidad de Madrid, que básicamente es un cambio basado en la higiene democrática".