Aguado: "A Cifuentes le ha entrado prisa antes de irse y ha llevado a la Fiscalía el Campus de la Justicia"

Así lo ha indicado Aguado, tras su vista a El Escorial, después de que la Fiscalía General del Estado haya remitido a la Fiscalía Anticorrupción la denuncia de la Comunidad de Madrid sobre la gestión del Campus de la Justicia a fin de que inicie una investigación penal sobre estos hechos ante la presunta comisión de delitos de prevaricación y/o malversación de caudales públicos.

Además, ha abogado porque "sean los tribunales los que decidan", aunque su visión de lo que ha pasado "es que los que presumían de buenos gestores, han dilapidado cientos de millones de euros durante estos últimos años no sólo en el Campus de la Justicia, si no en sentencias perdidas con la Universidad o con Cercanías que no van a ninguna parte".