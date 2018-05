Aguado pide a Garrido que pilote la Comunidad "sin más turbulencias"

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, le ha dicho hoy al candidato del PP a presidir la Comunidad, Ángel Garrido, que su "Presidencia interina es la solución menos mala" y le ha pedido que pilote la región "sin más turbulencias" para contar con su apoyo.

En su intervención al comienzo de la segunda jornada del pleno de investidura, tras el discurso de ayer de Garrido, Aguado le ha recordado al candidato que no está en la Asamblea tratando de obtener la confianza de la Cámara "por casualidad" sino por el "escándalo" del máster de Cristina Cifuentes.

"Su Presidencia interina es la solución menos mala, la menos dañina a una crisis política que los madrileños no tendrían por qué haber vivido pero que hemos tenido obligatoriamente que gestionar por su culpa, por su irresponsabilidad", ha dicho.

Aguado ha comparado la Comunidad de Madrid con un avión tipo 'Jumbo' y ha pedido al que era el 'número dos' de Cristina Cifuentes que lo aterrice "sin más turbulencias" si quiere contar con el apoyo de los 17 escaños de Ciudadanos.

"Deje de hacer loopings, anuncios por megafonía que luego no llegan a nada, de recorrerse las costas de España haciendo publicidad en forma de plató de televisión", ha reclamado.

Aguado, que ha afeado a Garrido que no mencionara en su discurso de ayer la corrupción ni la regeneración democrática, le ha instado a no hacer promesas "que no pueda cumplir" ni "anuncios de planes a diez años hipotecando el dinero de los madrileños".

"No tiene el apoyo necesario, no lo ha pactado con nadie; no tiene el dinero; y nadie le garantiza que en 2020 vaya a seguir ahí", le ha advertido.

Por ello, se ha limitado a solicitar a Garrido que "tenga una hoja de ruta" para gestionar la Comunidad de la forma "más solvente posible" y lleve a los madrileños a las elecciones autonómicas previstas para mayo de 2019 "con las garantías de que tenemos un presidente limpio de corrupción".

También le ha pedido que "cierre los acuerdos sectoriales pendientes de cerrar" y cumpla con los "compromisos que adquirió" con Ciudadanos, ya que ha señalado que "hay muchos temas pendientes" que "hay que poner en marcha".

Entre otros temas, ha mencionado la apertura de los quirófanos por la tarde, la inversión de 8 millones más para la renta mínima de inserción y la implantación de la ley de gratuidad de libros de texto en el curso 2018-2019.

En materia de Justicia, ha reprochado a Garrido que "no se ha movido un grano de tierra para construir las sedes judiciales a las que se comprometió" cuando era consejero del ramo con Cifuentes.

"Nos ha hecho perder tres años, no nos haga perder el cuarto", ha añadido.

Aguado ha lamentado los "dos meses de escándalo" que precedieron a la dimisión de Cifuentes como presidenta regional por las irregularidades del máster en la Universidad Rey Juan Carlos y la publicación de una información en la que se le atribuía un supuesto hurto en un supermercado en 2011.

"Hoy ponemos punto y final a una crisis política en la Comunidad de Madrid. Hoy cerramos una etapa complicada, oscura que a nadie nos gusta (...) pero no se fin a una crisis de credibilidad, de la Universidad Rey Juan Carlos, de la propia Presidencia de la Comunidad de Madrid y de las instituciones", ha añadido.

En su opinión, el fin de esta "crisis" llegará "con tiempo y con reformas", pero ha reprochado al Gobierno regional que no le ha escuchado "ni una sola reforma que quieren impulsar para recuperar el prestigio de la Universidad Rey Juan Carlos".

Además, ha recordado que el PSOE-M presentó una moción de censura contra Cifuentes que no se llegó a debatir porque la ya expresidenta dimitió antes de que hubiera una fecha para el pleno.

"Se fue la señora Cifuentes no por ustedes, se fue por nosotros, no lo olviden", les ha dicho a los diputados socialistas entre los aplausos de la bancada de Ciudadanos y del PSOE-M.

Por otro lado, dirigiéndose al PP, ha comentado que "la inestabilidad no la genera la pérdida de mayorías absolutas" sino "aquellos que encubren irregularidades o delitos" y los que "menosprecian el apoyo político de otras formaciones políticas que les permiten gobernar".