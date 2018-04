Aguado, sobre la dimisión de Cifuentes: "Conseguimos lo que queríamos y hay que pasar página cuanto antes"

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha indicado que tras "más de un mes de bochorno institucional y político en la Comunidad de Madrid", tras la dimisión de la presidenta Cristina Cifuentes, es el momento de "pasar página cuanto antes" y volver a pensar en política útil.

Aguado ha subrayado que van a esperar a que el PP "mueva ficha" y proponga un candidato en Madrid cuanto antes y "limpio" y que, partir de ese momento, tratar de ganarles en las urnas en las próximas elecciones autonómicas del año que viene. "Hay que hacerlo en las urnas, no en los despachos, como proponen algunos", ha dicho a los medios de comunicación tras visitar el visita el Mercado de Productores de Madrid.

Preguntado sobre que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, haya pedido a Ciudadanos que no bloquee a su portavoz en la Comunidad Ángel Gabilondo, Aguado ha contestado: "Yo le pediría que no bloquee los presupuestos en España y que no haga política estéril. Después, que si quiere ganar la Comunidad de Madrid tendrá que hacerlo en las urnas, no en los despachos".

Aguado también se ha referido al acta de Cifuentes como diputada en la Asamblea de Madrid y, en este sentido, ha manifestado que "tendrá que ser ella la que decida hasta qué punto su código ético personal le permite seguir al frente de ese acta de diputado".

"Nosotros hemos conseguido lo que queríamos: esa exigencia de dimisión que está lograda, a día de hoy no hay una presidenta que esté manchada por una supuesta trama delictiva en la universidad", ha expresado.

Por otra parte, también ha desmentido que el Premio Nobel Mario Vargas Llosa sea su candidato para encabezar su lista por Madrid, pero ha apuntado que contar con figuras con este perfil en el partido sería "fantástico", puesto que "no hay que tener miedo al talento, sino a la mediocridad".

"A nadie se le escapa que poder contar en un partido con una figura como él, sería fantástico. Si hay figuras del perfil de Vargas Llosa y quieran sumarse al proyecto de Ciudadanos, fantástico", ha confesado.

Aguado ha añadido que Ciudadanos en Madrid tiene "un proyecto consolidado, un equipo potente y una capacidad de poner en marcha iniciativas muy importante", por lo que se van a mantener en esta línea "con Vargas Llosa o sin él", si bien, ha apuntado que el hecho de que "suenen nombres así es para sentirse orgulloso".

Sobre las pensiones, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea ha abogado por convocar el Pacto de Toledo y "hablar con sosiego para que puedan ser mantenidas en el tiempo". "Un debate que no puede solucionarse en base a parches y políticas a corto plazo. Tiene que haber una mesa de trabajo con expertos y un acuerdo político".