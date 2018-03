Argentina quiere ser "árbitro" del G20 ante el difícil panorama internacional

Como organizadora del G20, Argentina se encuentra ante el reto de intentar ser árbitro y "amigable componedor" entre las grandes potencias que reúne el grupo, en un momento delicado para la escena internacional, según reconoció a Efe el jefe negociador del país austral, Pedro Villagra.

Con la palabra "consenso" siempre presente y una extensa carrera diplomática, Villagra es un "sherpa", responsable de acercar posturas entre bastidores, una tarea en la que tendrá su primera gran prueba la próxima semana, en la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales de los países del G20 en Buenos Aires.

El exvicecanciller ve como una ventaja el menor peso de Argentina en comparación con algunos de los gigantes que acudirán a la cita: "No somos un actor central, lo que te permite jugar el papel de árbitro, de amigable componedor entre todos", aseguró.

"Sería mucho más difícil si en estos momentos le tocase a Estados Unidos, China o algún país de la Unión Europea", incidió en la misma idea, al argumentar que estas naciones no pueden ser juez y parte.

Recién llegado a Buenos Aires tras contactos internacionales que le han llevado en los últimos tiempos a reunirse con países latinoamericanos, africanos, India, Arabia Saudí o Indonesia para "saber cómo ven las cosas", el diplomático afirmó que Argentina intentará llevar una "visión del sur" al G20.

El "sherpa" detalló que la función más importante del país que ostenta la presidencia del foro, más allá de la organización de los encuentros, radica en el establecimiento de la agenda de temas a tratar, un asunto que las autoridades argentinas quieren moldear para limar asperezas.

Tras la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de finales del año pasado, que finalizó sin ningún acuerdo, Villagra explicó que entre las prioridades no estarán ni el comercio ni otros temas espinosos, "porque si vas de entrada al choque obviamente vas a tener la reacción de EEUU como pasó en Hamburgo (la última cumbre del G20) con el cambio climático".

El funcionario, máximo representante en las negociaciones de un Gobierno centrado en vender su idea de recuperación del prestigio internacional, no quiere reeditar el fracaso de la cita de 2017, y defendió que "precisamente si estás en un momento de crisis, es cuando está bien que los países grandes tengan este foro informal" y los líderes se pregunten "qué está pasando" y "por dónde pueden ir".

Para Villagra, organizar el G20 "se ha vuelto más desafiante todavía por los cambios que se han producido en el panorama internacional", los cuales resumió en que "a finales de 2015 se veía venir todo como un gran acuerdo general, que había entre China y EEUU, y de golpe todo eso cambia" con la elección como presidente de Donald Trump.

En ese contexto, la delegación argentina centra sus expectativas en lograr el entendimiento en algunos temas concretos, entre los que impulsa tres prioridades: el futuro del empleo, junto con la educación y la digitalización; el desarrollo de infraestructuras mediante la inclusión de su financiación como un activo financiero más que cotice en el mercado y la seguridad alimentaria.

Y en este objetivo son de importancia clave los jefes negociadores, un trabajo que "implica una gran cantidad de conversaciones con los demás 'sherpas', tratando de ver dónde hay posibilidades de acercamiento y dónde están los temas duros, y cómo se pueden enfrentar o dejarlos para otras circunstancias", relató Villagra.

"El consenso es lo que vamos a tratar de lograr, buscar los acuerdos que hagan falta; si no lo llegamos a conseguir, que es perfectamente posible, no va a ser porque no tratemos", declaró el diplomático argentino.

El encuentro entre los ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales tendrá lugar del próximo lunes 19 al martes 20, y servirá como antesala de la cumbre de jefes de Estado del 30 de noviembre y 1 de diciembre.