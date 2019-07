Asens (ECP) sobre que Montero fuera vicepresidenta: "Es una posibilidad que no debe descartarse"

En una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, también ha dicho que sería más fácil que los partidos independentistas invistieran al candidato a la presidencia por el PSOE, Pedro Sánchez, si se cerrara un acuerdo para que UP entre en un gobierno.

"AL REFERÉNDUM NO RENUNCIAMOS"

Preguntado por si entrar al gobierno supone renunciar a un referéndum sobre la independencia de Catalunya, ha dicho que no y que no quieren negociar con líneas rojas: "Al referéndum evidentemente no renunciamos porque creemos que es la fórmula para salir del callejón sin salida en el que estamos".

Ha señalado que están abiertos a escuchar las propuestas del PSOE sobre el conflicto catalán, y ha pedido normalizar las relaciones con los partidos independentistas y "dejar de tratarlos como criminales".

También ha comentado que un pacto con UP es la forma de garantizar que el PSOE no vire a la derecha, cosa que ha dicho que hace siempre que puede: "Si no se le ata corto, acaba pactando con el PP y con Cs, ya lo hemos visto".

Asens no ha querido ofrecer detalles sobre el estado de las negociaciones y ha explicado que quiere mantener la discreción tras semanas de declaraciones públicas que considera que no han favorecido un acuerdo: "Hemos asistido a un espectáculo bastante triste".