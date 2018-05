Atutxa (PNV) considera que hace falta un presidente "que facilite el diálogo" y Pedro Sánchez "no lo ha hecho"

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ha considerado que "hace falta" un presidente del Gobierno que "facilite el diálogo" en Cataluña y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, "no lo ha hecho en los últimos meses".

En una entrevista concedida a El Correo, recogida por Europa Press, la dirigente jeltzale se refiere, entre otras cuestiones, a la moción de censura presentada por el líder del PSOE, así como al apoyo del PNV al Proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado por el Partido Popular.

En este sentido, afirma que hasta el momento "no ha habido una propuesta" por parte de Pedro Sánchez para resolver el encaje de Euskadi y Cataluña en el Estado, y advierte de que se necesita un presidente del Gobierno que "facilite el diálogo".

"Rajoy no lo hizo en su momento en Cataluña y Pedro Sánchez no lo ha hecho en los últimos meses, ni siquiera cuando sus compañeros catalanes lo han pedido. Vamos a mantener la actitud de escucha, sea quien sea el candidato", afirma en referencia a la moción de censura.

Asimismo, manifiesta que el posicionamiento jeltzale a favor del Presupuesto es "un mensaje muy claro al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para facilitar espacios de diálogo, que siguen teniendo un recorrido".

"Lo dijo en las horas previas a la votación del Presupuesto y queremos creer que dice la verdad. Un 'no' a los Presupuestos hubiera facilitado el acceso a La Moncloa de Ciudadanos porque Rajoy, muy débil, habría convocado elecciones inmediatamente. Y Rivera no hubiera facilitado ni un solo punto de encuentro con catalanes y vascos. Ése sí que hubiera sido el final de toda posibilidad de diálogo", argumenta.

En este sentido, reconoce que si Pedro Sánchez no consigue ser investido y se convocaran elecciones en el Estado, el PNV seguiría "intentando evitar que Rivera sea presidente del Gobierno".

Asimismo, indica que la crisis institucional en el Estado es "previa" a la sentencia de 'Gürtel' conocida esta semana y el fallo "corrobora la petición que le hemos hecho al PP para que pida disculpas".

"No excusamos al PP ni escondemos que necesita una regeneración. Pero no nos escudemos en que el PP esté en esta situación para ignorar que el problema de la arquitectura institucional en el Estado es de todos los partidos. A mí me gustaría tener más esperanza en el PSOE y en Podemos, en el sentido de que nos oferten a los nacionalistas otras opciones de encaje y de organización del Estado. Pero no hay planteamientos", critica.

De este modo, cree que el futuro de España lo tienen que decidir los "partidos de ámbito estatal", de tal forma que "se tienen que hacer adultos". Asimismo, manifiesta que la aprobación de los Presupuestos en el Senado es "un trámite que el Partido Popular tiene ganado ya, así que ahí no hay sorpresa posible".

"Está a salvo. El acuerdo es muy importante en lo puramente presupuestario, aun entendiendo que los pensionistas sigan con sus reivindicaciones. Hay 540 millones para inversiones importantísimas en infraestructuras. Estamos convencidos de haber votado sí", remarca.

CATALUÑA

Por lo que respecta a la situación que se vive en Cataluña, considera que JxCat y ERC "están haciendo lo posible por tener un Gobierno viable en breve", aunque advierte de que el PNV opta por la vía vasca y "no por la catalana".

"No quiero ser equidistante porque los catalanes están sufriendo, pero todo el mundo juega sus bazas políticas, y son las que han retrasado el levantamiento del 155", expresa.