La Audiencia Nacional rechaza por segunda vez acusar de terrorismo a la activista de los CDR

La Fiscalía lo ha intentado sin éxito en dos ocasiones. La Audiencia Nacional ha rechazado este lunes por segunda vez acusar de terrorismo a Tamara G. C., activista de los Comités en Defensa de la República (CDR) detenida en abril por "dirigir los sabotajes" de esos grupos.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional insistió tras la detención en que esta activista debía ser acusada de un delito "con finalidad" de rebelión, sin descartar otros posibles delitos. En un primer momento se le había acusado de terrorismo. Además, el fiscal Miguel Ángel Carballo pidió que fuese enviada a prisión incondicional. El juez Diego de Egea, sin embargo, no atendió a esa petición y la dejó en libertad con medidas cautelares.

Ante esa decisión, la Fiscalía decidió interponer un recurso en el que pedía "que se acordara la medida cautelar de prisión provisional o, subsidiariamente, eludible con la imposición de una fianza por diversos delitos con la finalidad del artículo 573 del Código Penal". Es decir, que Tamara G. C. fuese acusada de un delito de terrorismo.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal no ha atendido a esta petición y ha confirmado la libertad provisional con las medidas cautelares que le impuso De Egea. El auto explica que en este procedimiento se investigan las acciones realizadas entre el 26 de marzo y el 2 de abril que se describen en el atestado, como cortes de carretera, manifestaciones (como rodear simbólicamente la estación de Sants en Barcelona) y el levantamiento de barreras durante unas horas en algunos peajes.

Los jueces dicen que esas acciones "no revisten la gravedad necesaria para adoptar una medida de privación de libertad, la cual es de naturaleza excepcional". Además, dicen que la investigada "ha cumplido escrupulosamente las medidas y restricciones a su libertad de deambulación", y no dispone además de antecedentes penales. Tampoco consta, dice el auto, que disponga de medios ni contactos internacionales "idóneos para escapar de la acción de la administración de justicia, no presentando riesgo de fuga.

Además, ante la pretensión de la Fiscalía de que se le acuse de un delito de terrorismo, la Sección Segunda indica que no va a pronunciarse en este momento procesal sobre la calificación jurídica de los hechos, e indica que hay que esperar a que acabe la instrucción.

Tamara C. G. se negó a declarar ante la Guardia Civil y a someterse a las pruebas caligráficas y de ADN que los agentes pretendían practicarle. Ante el juez solo respondió a las preguntas de su abogado. Según la Fiscalía, tanto la detenida como otro individuo investigado "habrían desarrollado actividades de dirección y coordinación" en los actos de "sabotaje" que los CDR llevaron a cabo durante la pasada Semana Santa, concebidos para provocar "un clima de agitación social".

Una de las principales pruebas que la Guardia Civil ha esgrimido contra la detenida es un archivo de audio difundido por las redes sociales en que explicaba acciones y estrategias que supuestamente se planteaban los CDR para Semana Santa, como cortes en los accesos a Mercabarna o al Puerto de Barcelona.