Bélgica desaconseja viajar a París por la manifestación de los "chalecos amarillos"

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica recomendó hoy a sus ciudadanos que no viajen a París este fin de semana por las manifestaciones convocadas por los "chalecos amarillos" y recomendó extremar la prudencia a quienes decidan visitar la capital del país vecino.

"Con motivo de las posibles manifestaciones de 'chalecos amarillos' el fin de semana del 15 y 16 de diciembre, instamos a los viajeros a retrasar su estancia en la capital (francesa) este fin de semana", indicó la diplomacia belga en una nota difundida en su página web.

En caso de que alguien viaje a París, se le aconseja evitar las concentraciones de gente, privilegiar los distritos de la margen izquierda del Sena y no visitar "lugares simbólicos y otras zonas turísticas" como el Arco del Triunfo, los Campos Elíseos, la Bastilla, República o Nación.

Se recomienda, además, evitar desplazarse en coche por riesgo de una "circulación caótica" y, en todo caso, asegurarse de tener el depósito lleno para evitar situaciones de penuria en las gasolineras.

"No se meta en discusiones y otras polémicas, no se resista a las fuerzas del orden (...) y, sobre todo, no intente saltarse los bloqueos", dado que "la mayoría de los incidentes violentos" en los cortes de tráfico en las anteriores protestas se produjeron entre manifestantes y automovilistas que intentaron superar los bloqueos", agregó la diplomacia belga.

El Ministerio belga de Asuntos Exteriores difundió una circular similar hace una semana, en vísperas de la última manifestación de los "chalecos amarillos" en París y otras localidades de Francia.

Este grupo empezó a movilizarse contra la subida de los impuestos al carburante planeada por el Gobierno francés para financiar la transición energética, pero las demandas se han alargado a la disminución del poder adquisitivo de las clases medias rurales.