Casado advierte de que el PP no participará en ningún Gobierno con el PSOE

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha advertido hoy de que el PP no participará en ningún Gobierno en el que esté el PSOE por motivos de regeneración democrática, por necesidad urgente de cambio de políticas y por dignidad.

Casado, que ha clausurado en Granada el acto de presentación de los cabezas de lista de las candidaturas a las elecciones andaluzas del 2 de diciembre, ha recalcado que el PP no puede tolerar que un gobierno tan "corrupto, ineficaz y prepotente" siga hipotecando el futuro de Andalucía.

El líder del PP ha manifestado que Andalucía no puede prosperar si no cambia el Gobierno de la socialista Susana Díaz, que actúa como si fuera la "Cuba castrista" en la que no se puede criticar al "régimen".

"Estamos hartos de que el PSOE se envuelva en la bandera de Andalucía como un burladero para evitar las críticas justas a su corrupción, al paro que produce y a las malas políticas públicas que viene gestionando desde hace cuatro décadas", ha denunciado.

También se ha declarado "harto" de que cuando alguien "osa criticar a la Junta" se le diga que está "insultado a los andaluces".

"Es como si estuviéramos en la Cuba castrista, no se puede criticar al régimen", ha apostillado antes de recordar las críticas a la diputada del PP Isabel García Tejerina por unas recientes declaraciones sobre la educación de los niños de Castilla y León y de Andalucía.

En este sentido, ha afeado que se diga que un partido está "insultando" a los niños cuando lo que hace es decir "con datos" que "algo está mal".

Además, ha recalcado que en España hay un problema de educación y en Andalucía también, motivado por la reforma educativa.

Casado se ha comprometido a "dejarse la piel" para que Andalucía tenga un futuro mejor y ha preguntado a Ciudadanos por qué no ha pedido la dimisión del actual alcalde de Granada, el socialista Francisco Cuenca, que "está imputado".

El presidente del Partido Popular ha preguntado a la formación encabezada por Albert Rivera por qué lo "sostiene" y ha reclamado la importancia de la "coherencia" y la credibilidad en política.

Casado ha insistido en que no puede pretender regenerar quien está "sosteniendo a un alcalde imputado y con la lupa de haber pertenecido al escándalo del mayor caso de corrupción en España, que son los cursos de formación".

Para Casado, en Andalucía no están bien la educación, la sanidad ni las infraestructuras que dependen de la Junta, ni la gestión de los recursos turístico y naturales, ni el prestigio internacional, ni la inversión extranjera.

"No está bien nada, porque hay malas gestiones y sin embargo hay un pueblo que sí que va bien y que quiere las mejores políticas para tirar adelante", ha proseguido.

El líder popular ha acusado al PSOE de haber recibido "mucho" de Andalucía sin haberle dado nada a esta comunidad y ha argumentado que a la socialista Susana Díaz no le interesa una campaña en términos nacionales porque "no quiere que se hable de Pedro Sánchez", tanto por su derrota en las primarias como porque "lo que hace Pedro Sánchez en Andalucía preocupa y mucho".