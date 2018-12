Ciudadanos tacha de "broma pesada" que Calvo dé por garantizada la actuación de los Mossos con una carta

Girauta ha comparecido ante los medios en los pasillos de la Cámara Baja momentos después de que lo haya hecho Calvo, quien ha defendido que la Generalitat ha asegurado que los Mossos actuarán "como corresponde" después del aviso del Gobierno.

"Me parece una broma pesada. De lo que yo estoy hablando es una cosa muy preocupante", ha dicho el portavoz 'naranja', quien ha agregado que a la vicepresidenta pueden "preocuparle" las garantías de seguridad del Consejo de Ministros que se celebrará en Barcelona el 21 de diciembre, pero que los catalanes "seguirán allí" una vez el Gobierno abandone la ciudad condal.

Así, el diputado de la formación liderada por Albert Rivera ha reclamado que los ciudadanos de Cataluña puedan coger el coche y viajar en AVE sin temor a que los autoproclamados Comandos en Defensa de la República (CDR) corten las autopistas o bloqueen las vías de los trenes. Para ello, ha avisado de que el problema en Cataluña no "se arregla" con una carta, sino con "el requerimiento previo a la aplicación del artículo 155" de la Constitución.

También ha exigido que mediante este precepto constitucional se garantice que los Mossos no se convierten "en una policía política" al servicio del presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra. "Me parece una broma creerse que con una carta se arregla eso. No es una carta; es el requerimiento previo a la aplicación del 155 y la necesidad perentoria de que nos reunamos los constitucionalistas a diseñar el alcance de la ejecución", ha apuntado.

SÁNCHEZ HA PERDIDO "LA OCASIÓN" DE ANUNCIAR EL 155

Girauta se ha referido además a la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados, al que ha acudido para comparecer sobre la situación en Cataluña y sobre la repercusión del 'brexit' para España.

El parlamentario de Cs ha lamentado que Sánchez haya dejado pasar "la ocasión y el momento justo y adecuado" para anunciar precisamente la activación del artículo 155 a través del requerimiento al 'president' de la Generalitat de volver a la legalidad.

"Se dan uno por uno los requisitos del 155. No lo ha anunciado, no ha tendido la mano a los constitucionalistas y, no contento con eso, ha vuelto a demonizar a los constitucionalistas", ha criticado, y, al igual que el líder de su partido, Albert Rivera, ha pedido al jefe del Ejecutivo que abandone el recurso de "volver a los bandos" y se siente a negociar el alcance de una nueva aplicación del 155: a qué competencias atañe y cuál es su extensión temporal.