Rivera define al PP "como corrupto" y a Vox como "radical" tras haber hecho pactos a tres en todas partes

Albert Rivera necesitaba este viernes el calor y el apoyo de los suyos, y lo ha conseguido. Después de cerca de dos duras semanas, alejado de los focos mediáticos y con el partido inmerso en su crisis más graves, el líder de Cs ha sido recibido este viernes por los miembros del Consejo General de Ciudadanos, máximo órgano del partido entre Asambleas, con una larga y cerrada ovación.

En su intervención ha pasado de puntillas sobre la crisis interna, a la que se ha referido de pasada y únicamente para dos cosas. Primero para reafirmarse en sus decisiones: "Estos días me siento más convencido que nunca de lo que tengo que hacer", ha dicho. Pero también para advertir a los críticos, sin citarlos, que están en minoría, retándoles a formar un nuevo partido si quieren "hacer a Sánchez presidente".

Rivera ha reivindicado a su partido como el único garante de las libertades y de la estabilidad frenta el PP, el PSOE o Vox. Y ha afirmado que pese a haber sido el partido que más ha crecido no pueden gobernar por lo que han optado por estar en la "oposición, firme contra Sánchez pero leal a España". Una oposición que ha catalogado en tres compartimentos: "la corrupta", en la que ha enmarcado al PP; "la radical", en la que sitúa a Vox -sin nombrarlo-, y "la limpia" que representa su Ciudadanos, olvidando que ha pactado con ambos partido para poder gobernar en comunidades y ayuntamientos. "Algunos ya no son libres, tienen mochilas, tienen casos de corrupción, muertos en el armario. Nuestro mayor capital es la libertad y la falta de tutelas", ha afirmado.

"Si la única oposición son los que tienen cincuenta y cinco casos de corrupción por resolver, con Bárcenas, Gürtel o Lezo, Sánchez estará una década", ha advertido después.

Rivera ha desgranado un discurso muy en clave interna para calmar las aguas internas y asegurar a los suyos que solo un partido que está "unido" puede conseguir la ambiciosa meta de gobernar España. Y ese es el objetivo que cree va a conseguir Ciudadanos después de haber logrado entrar en gobiernos autonómicos y dirigir "más de 400 alcaldía". "Estamos cerca de la cima", ha sentenciado.

"Esto no ha hecho más que empezar estoy rodeado de gente que quiere remar en la misa dirección", ha dicho en otro momento, comparando al partido con un gran río con afluentes distintos pero que luego confluyen juntos porque tienen "las mismas convicciones". Y él es, ha recordado, "el presidente de todos" mientras le den apoyo.

"Estos días me siento más convencido que nunca de lo que tengo que hacer estamos cerca de la cima, gobernando comunidades y ayuntamientos , pero ahora queremos gobernar España pero para eso necesitamos serenidad y valentía", ha arengado Rivera a los suyos . "Gobernaremos España no os quepa ninguna duda", ha insistido el líder del partido. Pero para lograr esa meta "hace falta serenidad, interés general y sentido de Estado", ha asegurado. "¿Alguien se piensa que nos va a importar lo que digan Pedro Sanchez o sus tentáculos? No, nos preocupan lo que digan mas de 4 millones de votantes", ha remarcado durante su discurso ante el Consejo General del partido.

Rivera ha insistido mucho en remarcar que no van a cambiar de criterio el día de la investidura de Sánchez al que le ha decidcado sus crítica habituales. "Ahora más que nunca vamos a decir que no", ha sostenido. Después ha atacado también a Rodríguez Zapatero por defender que se indulte a "los separatistas", si son condenados. "Vamos a oponernos a que Zapatero meta la zarpa y pastelee con la Justicia" porque "es una vergüenza", ha zanjado.

Durante la reunión del Consejo General han intervenido previamente la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, y el candidato a la Comunidad, e Ignacio Aguado que ha pedido que "no nos tiemblen las piernas" para lograr gobernar en Madrid como antesala a hacerlo en España. "Hemos aguantado carros y carretas ahora que estamos a punto de cambiar las cosas, a mi no me tiemblan las piernas", ha sentenciado.