Ciudadanos gobierna en Granada, Palencia y Melilla y compartirá legislatura en Albacete, Ciudad Real y Badajoz

Ciudadanos ha conseguido hacerse este sábado con los ayuntamientos de Granada, Palencia y Melilla. Además compartirá con el PSOE las Alcaldías de Albacete y Ciudad Real y con PP la de Badajoz, donde gobernarán dos años cada uno.

Después de intensas negociaciones en los últimos días con el Partido Popular y con el PSOE, la formación de Albert Rivera ha alcanzado acuerdos con ambos partidos para poder gobernar en algunas capitales de provincia y formar parte de gobierno en otras.

Así, el nuevo alcalde de Granada es Luis Salvador que ha sido elegido este sábado por mayoría absoluta con los votos favorables de su partido, que consiguió cuatro de los ventisiete concejales del ayuntamiento, junto con los siete del PP y los tres de Vox. La Alcaldía la ha conseguido después de cerrar un acuerdo con ambos partidos de la derecha minutos antes del inicio de la sesión de investidura.

En cuanto a Palencia, el candidato naranja Mario Simón también se ha hecho con el bastón de mando gracias a los acuerdos con el PP y Vox que ha decidido apoyar la investidura de Simón en el último momento.

Tras el acuerdo nacional al que han llegado Vox, Ciudadanos y PP, la concejal palentina de Vox, Sonia Lalanda, ha decidido seguir la disciplina de partido y apoyar un gobierno de derechas.

SORPRESA EN MELILLA

Ciudadanos también ha conseguido hacerse con la Ciudad Autónoma de Melilla a pesar de que en las pasadas elecciones de mayo sólo consiguiera un diputado, Eduardo de Castro, que hoy se ha convertido en el nuevo presidente de Melilla.

De Castro sustituye al 'popular' Juan José Imbroda, que llevaba en el cargo desde 2000 y que iba a ser previsiblemente el candidato investido, después de obtener los votos de los diputados del PSOE (4), Coalición por Melilla (8) y el suyo propio, con los que ha sumado la mayoría absoluta.

Así, en el transcurso del pleno de la sesión de investidura de la Asamblea de Melilla, el parlamentario del partido de Albert Rivera ha dado la sorpresa porque si bien este pasado jueves había anunciado que iba a abstenerse después de no llegar a un acuerdo con el PP, al no aceptar sus condiciones de que Imbroda renunciara a su acta de diputado por "regeneración" y no integrar a Vox en un futuro gobierno, finalmente de Castro ha presentado su candidatura a la Presidencia. ALBACETE Y CIUDAD REAL: COMPARTIDAS CON EL PSOE

Ciudadanos también gobernará en Albacete y Ciudad Real, pero no lo hará los cuatro años de legislatura después de acordar con el Partido Socialista gobernar dos años cada uno y pasarse la vara de mando en 2021.

En el caso de Albacete, el candidato de la formación naranja, Vicente Casañ, se ha proclamado alcalde de la ciudad para los dos primeros años de la legislatura, en virtud al pacto con el PSOE por el que se rotará la Alcaldía con el socialista Emilio Sáez.

En la sesión de investidura, Casañ ha sido investido alcalde con los apoyos de su partido y los del Partido Socialista que suman la mayoría absoluta que en la ciudad albaceteña se sitúa en los 14 concejales.

En Ciudad Real el acuerdo se ha hecho al contrario que en Albacete y la socialista Pilar Zamora ha revalidado el bastón de mando para los próximos dos años tras conseguir 13 de los 25 votos de los concejales ciudarealeños.

De esta manera, y según el acuerdo entre ambos partidos, Zamora continuará al frente del Consistorio durante la primera parte de la legislatura, mientras que los dos últimos años la regidora será la concejal de Ciudadanos Eva María Masías.

MISMA FÓRMULA EN BADAJOZ CON EL PP

Ciudadanos ha pactado la misma fórmula de compartir legislatura con el Partido Popular para gobernar en Badajoz dos años cada formación. Ambos partidos han sellado el acuerdo horas antes de que comenzara la sesión de investidura de este sábado.

Así, el 'popular' Francisco Javier Fragoso ha sido nuevamente proclamado alcalde de Badajoz, cargo que ostentará durante los próximos dos años, ya que los dos siguientes el bastón de mando pasará a manos del concejal naranja Ignacio Gragera.

Fragoso ha conseguido continuar al frente del Consistorio gracias a los votos de los nueve ediles del PP, los cuatro de Ciudadanos y el único voto de Vox que era imprescindible para alcanzar los 14 votos que dan la mayoría absoluta.

VOX INCUMPLE SU PACTO EN BURGOS

Ciudadanos también contaba con hacerse con la Alcaldía de Burgos después de acordar los apoyos de PP y Vox para hacer al candidato de la formación naranja, Vicente Marañón, alcalde de la ciudad. Sin embargo, los dos concejales del partido de Santiago Abascal finalmente no han apoyado la candidatura naranja dejando a manos del socialista Daniel de la Rosa el bastón de mando.

De la Rosa ha sido investido alcalde de Burgos este sábado con el respaldo de los dos ediles de Podemos y los votos de los concejales del PSOE que suman un total de 13 escaños, a falta de uno para la mayoría absoluta.

Tras de la decisión de los dos concejales de no apoyar a Marañón, Vox ha anunciado que ambos "tendrán que asumir las consecuencias" después de que no hayan acatado el mandato surgido por el pacto entre PP, Ciudadanos y Vox para apoyar al candidato de Cs a la Alcaldía de la ciudad.

CS PERMITE GOBERNAR AL PSOE EN CÁCERES, JAÉN Y TENERIFE

Además de los acuerdos alcanzados entre Ciudadanos y PSOE en Albacete y Ciudad Real, la formación de Albert Rivera ha permitido que el Partido Socialista se haga con las Alcaldías de Cáceres, Jaén y Santa Cruz de Tenerife sin formar parte del gobierno.

En Cáceres, el socialista Luis Salaya ha sido investido alcalde de la ciudad con tan sólo los nueve votos de su grupo y gracias a la abstención de Ciudadanos que finalmente ha decidido abstenerse y renunciar a entrar en un gobierno de coalición con los socialistas.

La formación naranja sí ha votado a favor de las candidaturas del PSOE en los ayuntamientos de Jaén y Santa Cruz de Tenerife para que sumaran la mayoría absoluta en ambos Consistorios. En concreto, en Jaén han apoyado al candidato socialista Julio Millán que ha sido investido alcalde de la ciudad con la suma de los once votos de su partido y los cuatro de Ciudadanos.

En Santa Cruz de Tenerifes, la socialista Patricia Hernández se ha convertido este sábado en la primera alcaldesa de la ciudad también con la suma de los votos de los ediles del PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos que finalmente han cumplido con su palabra y le han prestado su apoyo a Hernández.