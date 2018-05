Ciudadanos no apoyará la moción del PSOE y exige unas elecciones inmediatas

Ciudadanos exigirá una convocatoria de elecciones anticipadas y no apoyará la moción del PSOE contra el el Ejecutivo de Mariano Rajoy por la sentencia de la Gürtel. Así lo ha anunciado este viernes el secretario general de la formación, José Manuel Villegas, que ha apuntado que los naranjas optarán por solicitar a Rajoy "que convoque unas elecciones en las próximas semanas". De no convocarlas, ha anunciado el secretario general, desde Ciudadanos estarían "dispuestos a impulsar y a apoyar una moción de censura instrumental para que se convoquen elecciones".

"Entiendo que el señor Sánchez ha recabado el apoyo de los separatistas y supongo que también de los populistas para esa moción y, por lo tanto, en esa moción no va a estar Ciudadanos", ha señalado Villegas en una rueda de prensa desde Valencia. El dirigente naranja ha apuntado que "la solución a la crisis provocada por la corrupción no son ni las prisas ni el oportunismo del señor Sánchez".

📽️ @CiudadanoVille "La moción de censura del señor Sánchez no tiene el apoyo de Cs; hemos oído que lo apoyan los separatistas y los populistas, por eso no podemos sumarnos" #ActualidadCs pic.twitter.com/k74OIhz77o — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 25 de mayo de 2018

Para Ciudadanos "la solución no es que el señor Rajoy salga de la Moncloa para que entre el señor Sánchez", sino que hay que "darle la voz a los españoles" a través de una convocatoria electoral. "No vamos a estar en apaños acordados en despachos y mucho menos en los acordados por separatistas y populistas", ha zanjado Villegas.

"España no puede permitirse seguir con un Gobierno débil", ha señalado Villegas, que ha apuntado que no ha hablado ni con populares ni con socialistas, pero que entiende que la moción planteada por Sánchez no es "una moción instrumental" que sirva para dar solución a la situación. "Necesitamos un Gobierno fuerte y legitimado y, por tanto, creemos que es el momento de una solución democrática".

En este sentido, Villegas ha anunciado que la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos se reunirá el próximo lunes 28 de mayo para tomar una decisión que dé "voz a los ciudadanos". "La corrupción del Partido Popular ha agotado esta legislatura, ha asfixiado esta legislatura".

Los socialistas han registrado este viernes una moción de censura contra los populares. Lo han hecho antes incluso de celebrar la ejecutiva en la que estaba previsto debatir la medida y sin haber establecido ni un solo contacto sobre los posibles apoyos que Pedro Sánchez podría recibir en ese debate.

Una moción de censura alternativa supondría el apoyo de 35 diputados, lo que supondría convencer a una décima parte de la Congreso. Con sus 32 diputados, Ciudadanos tendrían que conseguir el apoyo de otros tres.