Qué hace falta para que la moción de censura a Rajoy salga adelante

El PSOE ha registrado este viernes una moción de censura contra Mariano Rajoy con Pedro Sánchez como candidato alternativo a la presidencia. Horas después, Ciudadanos ha anunciado que "apoyaría o impulsaría" una "moción instrumental" con el objetivo de convocar elecciones anticipadas. El reglamento del Congreso señala que en los dos días siguientes del registro de la iniciativa pueden presentarse otras mociones alternativas, pero deben estar apoyadas por 35 diputados, una cifra que la formación no alcanza.

Estos son los plazos y requisitos que establece la Constitución para las mociones de censura:

Los requisitos: 35 diputados y candidato alternativo

La presentación de una moción de censura exige que esté motivada y que proponga a la Cámara un candidato alternativo al presidente del Gobierno. La moción de censura es un sistema de sustitución del jefe del Ejecutivo que no implica la celebración de unas elecciones, así que quien use este método tiene que presentar una alternativa.

En los dos días siguientes a la presentación de la moción, el resto de grupos parlamentarios pueden presentar mociones alternativas con otros candidatos. Estas iniciativas tendrán que cumplir el mismo requisito: estar propuestas, al menos, por la décima parte de los diputados (35) e incluir un candidato alternativo.

Los únicos grupos parlamentarios que superan esa cifra son el PSOE, PP y Unidos Podemos. Ciudadanos, con 32 diputados, no cumpliría el requisito y no pueden impulsar una, pese a haber anunciado este viernes su intención de apoyar o presentar una "moción instrumental". La formación no ha aclarado a qué se refiere con ese término, aunque sí ha hecho explícita su negativa a apoyar la que ha presentado el PSOE. Para impulsar ellos mismos la iniciativa necesitan tres apoyos de otro partido.

Votación mínimo cinco días después

Con más de cinco días transcurridos desde la presentación de la moción en el Registro del Congreso, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, llamaría a la votación. No se establece un máximo de tiempo: por ejemplo, cuando hace un año Unidos Podemos presentó su moción de censura, Pastor tardó 26 días en convocarla.

Mayoría absoluta para su aprobación

El día que se debata la moción de censura, un portavoz del grupo proponente tendrá que defenderla en el Pleno sin limitación de tiempo. Tras él, el candidato propuesto para sustituir al presidente del Gobierno subirá a la tribuna a exponer su programa. El resto de grupos podrán dar la réplica durante un máximo de 30 minutos, con derecho a réplica.

Se vota con el mismo método que la investidura del presidente del Gobierno: uno a uno, por llamamiento público. El reglamento del Congreso, en el punto 5 de su artículo 177 especifica "la aprobación de una moción de censura requerirá, en todo caso, el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados".

En caso de que se hubiera presentado más de una moción de censura, Pastor puede acordar que se debatan de forma conjunta todas las incluidas en el orden del día. Se votarán por separado, siguiendo el orden de su presentación.

¿Qué ocurre si se aprueba?

El Reglamento del Congreso establece que, si se alcanza la mayoría absoluta, el presidente del Congreso comunicará al presidente del Gobierno y al Rey este hecho.

Tras la aprobación, el candidato propuesto a la presidencia del Gobierno se considerará automáticamente investido.

¿Y si no sale adelante?

La Constitución explicita que si un grupo presenta una moción de censura y no sale adelante, quienes la firmaron no podrán presentar otra en el mismo periodo de sesiones.

Tres precedentes fracasados

El Congreso ha debatido tres mociones de censura hasta ahora. Todas fracasaron. La última fue hace un año, a propuesta de Unidos Podemos con Pablo Iglesias como candidato. Contó con 170 votos en contra, 97 abstenciones y 82 votos favorables, y Unidos Podemos solo consiguió recoger los apoyos de Compromís, ERC y Bildu. El PSOE, con Sánchez recién llegado a Ferraz, se abstuvo.

La primera moción de censura fue en 1980, y la propuso el PSOE contra Adolfo Suárez. Tuvo 152 votos a favor, 166 en contra y 21 abstenciones. La segunda fue siete años más tarde, en 1987, y la presentó Alianza Popular contra Felipe González. El PSOE, con mayoría absoluta en la cámara baja, tumbó la moción con 195 votos en contra, 67 a favor y 70 abstenciones.