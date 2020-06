Ciudadanos rechaza la transferencia a Galicia de la competencia en tráfico, que supondría "una cesión al nacionalismo"

Tras una reunión mantenida con los sindicatos policiales Jusapol y SUP que ha tenido lugar este lunes en Vigo, ha asegurado que su formación se encuentra "muy preocupada porque PSOE y BNG hayan apostado por la cesión de la competencia de tráfico a la comunidad".

Sobre ese punto, Edmundo Bal ha incidido en que esta propuesta "no se justifica en ningún hecho objetivo" y ha resaltado que la formación liberal se opone a la misma puesto que aspira a que los ciudadanos sean "libres e iguales en todo el territorio nacional".

Asimismo, ha criticado que el PP no haya establecido "una posición de enfrentamiento" a este planteamiento. "Aquí, en el Parlamento gallego, dicen una cosa y luego en el Congreso de los Diputados dicen otra. Y aquí se abstienen y allí votan que no. (...) cuando se trata de este tema", ha lamentado Bal en referencia a los 'populares'. En cambio, ha garantizado que los gallegos "siempre van a contar con el 'no'" de Ciudadanos a la transferencia de esta competencia.

También ha recordado que se planteó esta estrategia en el País Vasco y Cataluña, aunque ha considerado que "esta cesión y la posible creación ulterior de una policía autonómica" no serían hechos "buenos" para la comunidad y el país. Además, ha apuntado que esta situación representa un ejemplo de "cómo a partir del 12 de julio --cuando se celebrarán las elecciones autonómicas-- puede crearse una Galicia a peor".

Mientras, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso ha señalado que su formación apuesta por el desarrollo de una Galicia "moderna" y "conectada" en la que "se pueda combatir la brecha digital". Así, ha abogado por crear una comunidad en la que se apoyen la natalidad y el rural y ha recalcado la importancia de una mejora de sus infraestructuras y de sus oportunidades para fomentar el retorno de los emigrantes.

Para ello, ha destacado que la formación liberal cuenta con una candidata a la Presidencia de la Xunta "valiente". De este modo, ha remarcado que Beatriz Pino "no es una política profesional", sino una mujer que "viene de la sociedad civil" para "aportar todo lo que ha aprendido para el bien de todos los gallegos".

REUNIÓN CON SINDICATOS

Por otra parte, Bal ha explicado que en el marco del encuentro mantenido con los sindicatos SUP y Jusapol se ha abordado la equiparación de los salarios de este colectivo en relación a los cuerpos policiales autonómicos.

A este respecto, ha denunciado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, haya "tratado de disimular" esta situación "mediante el pago del tercer tramo" de los acordados para hacerla efectiva, si bien ha destacado que ello no supone "una auténtica equiparación salarial".

Además, ha insistido en la necesidad de "unos criterios transparentes" para que los fuerzos y cuerpos de seguridad del Estado puedan efectuar traslados entre comunidades policiales y ha criticado la "carencia de medios y materiales" que padece este colectivo pese a la crisis sanitaria en la que se encuentra España.