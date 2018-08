Un informe del año 2013 advirtió de las irregularidades del máster que cursaron Cifuentes y Casado

La fundación Madrid+D señaló una serie de errores en torno al máster en Derecho Autonómico y Local de la Universidad Rey Juan Carlos

No se aclaraba si el máster era presencial, no se especificaba la normativa de reconocimiento de créditos y no estaban claras las normas de la titulación

La Rey Juan Carlos y la Comunidad de Madrid ignoraron los errores a los que se refería el informe y sus posibles soluciones