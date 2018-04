Consejera vasca de Educación: "No es no. Yo también te creo"

La consejera de Educación del Gobierno Vasco, Cristina Uriarte, ha mostrado hoy su "perplejidad y enfado" por la sentencia que declara culpable de un delito continuado de abuso sexual y no de violación a los miembros de la "manada" y ha defendido que "no es no" y que cree a la víctima.

Uriarte ha querido lanzar un mensaje de rechazo por esta sentencia durante su respuesta en el pleno de control del Parlamento Vasco a una pregunta de Eukene Arana (Elkarrekin Podemos).

"Quiero mostrar mi perplejidad y enfado por la sentencia. No es no. Yo te creo", ha manifestado la titular vasca de Educación desde la tribuna de oradores de la Cámara.

Uriarte no es la única representante política que ha manifestado su indignación por este fallo judicial durante la mañana de hoy en el pleno de control.

Otros parlamentarios también lo han hecho, no sólo con sus palabras, sino con muestras de rechazo en su ropa, como en el caso de los representantes de Elkarrekin Podemos, que visten camisetas blancas con el lema "Yo te creo" en color morado.