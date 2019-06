Controlado el incendio en una nave industrial de Humanes

Hasta nueve dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid han trabajando en la extinción de esta nave que almacenaba madera. El incendio ha comenzado en torno a las 5.30 horas y la Guardia Civil, la Policía Local de Humanes y una ambulancia de la Cruz Roja han participado en el despliegue preventivo.

Desde Emergencias 112 han precisado que al no haber nadie en el momento del incendio, no se registró ningún herido. La nave industrial ha quedado totalmente destruida en el interior y las naves colindantes en principio no se han visto afectadas.