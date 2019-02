La presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, dimite de sus cargos y deja el PP

La presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, ha anunciado este jueves que dimite de su cargo, de su condición de procuradora y de militante del PP. En una rueda de prensa inesperada en la que no ha admitido preguntas, Clemente ha leído ante la prensa un contundente comunicado en el que arremete contra el que fue su partido y su presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco.

Según Clemente, la decisión que ha tomado ha sido “la más difícil” de su trayectoria política y viene dada por la obstaculización que ha sufrido desde su propio grupo político. Clemente ha recordado cómo asumió en 2015 la presidencia del Parlamento regional tras pasar por varias consejerías de la Junta de Castilla y León, y cómo en 2017 aceptó coordinar la campaña electoral de Fernández Mañueco para presidir el PP de Castilla y León. “Creí que Alfonso Fernández Mañueco podía dirigir al Partido Popular de Castilla y León y tener un buen proyecto, pero me equivoqué. En el proceso de renovación de Castilla y León, me pidió ayuda y se la di. Ahora sé que lo único que pretendía era que yo no me presentara a ese proceso de renovación", ha asegurado.

Clemente también era la encargada de elaborar el programa electoral para las próximas autonómicas del mes de mayo. Sin embargo, ha relatado que se la apartó de todas las reuniones y que se enteraba de las mismas a través de los medios. “El PP de Castilla y León carece de ambición, no tiene contenido y no hay iniciativas para que la Comunidad tenga un futuro mejor”. “Me bajo de este proyecto, no quiero ni puedo seguir en él, soy una persona coherente, quiero cumplir los compromisos adquiridos y eso no es posible cuando a quien está al frente del proyecto no le importa cumplirlos”.

En una carta posterior dirigida a los castellanos y leoneses, Clemente lamenta que su "forma de trabajar" como presidenta intentando ser "ecuánime" con las seis formaciones políticas del Hemiciclo "no ha sido aceptada" por el PP: "Esta forma de trabajar no ha sido aceptada por la formación política a la que he pertenecido y es donde más rechazo me he encontrado. Quizá porque no se han dado cuenta de que ya se ha terminado la época de las mayorías absolutas y los ciudadanos exigen diálogo y entendimiento, y que exista una verdadera división de poderes". El documento finaliza pidiendo disculpas a los ciudadanos que se sientan "defraudados" por la decisión.

La política se ha referido a algunos de los desencuentros que tuvo con su grupo político, que adoptó posturas "inasumibles". Entre ellas la proposición de ley LGTBI+ sin buscar el consenso con los demás grupos. En la carta hecha asegura, además, que está "convencida" de que no será la única persona que se ve "abocada" a irse del PP: "Habrá más personas que lo harán".

El último de los choques se ha producido este jueves, que se celebraba una reunión de la comisión de investigación del caso Perla Negra, Trama Eólica y sedes en el exterior, y se ha bloqueado la comparecencia del presidente, Juan Vicente Herrera. Esta reunión se ha convocado después de una sentencia del Tribunal Constitucional que obligaba a convocar la comisión tras dos años de bloqueo.

Pero Clemente, ha insinuado que, además del bloqueo de su partido, se han “alentado”, desde la dirección del PP, campañas contra ella. “Todo ha empeorado de manera muy evidente y yo no soy capaz de seguir en este puesto ni un día más. No creo que la formación política en la que he estado preste un buen servicio público y lo peor es que no creo que lo vaya a prestar más adelante. No se puede trabajar sin convicción, sin ilusión, sin creer en el proyecto ni en quién lo dirige en este momento, Alfonso Fernández Mañueco, una persona que no tiene palabra y que carece completamente de liderazgo".