Críticas del PP a Yolanda Díaz por su risa nerviosa al informar del "drama" del paro

Numerosos diputados y senadores del PP han recriminado este jueves a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, su risa nerviosa durante la comparecencia de prensa en el Palacio de la Moncloa en la que estaba informado del "drama" del paro, que ha registrado el peor mes de la historia con 302.365 desempleados más. A su entender, la situación provocada por la crisis del coronavirus es "crítica" y exige "un mínimo de seriedad".

A preguntas de los periodistas, Díaz ha subrayado que los ERTES "no son parados" y que el Gobierno ha tomado esta medida para "no destruir empleo", subrayando además que las personas que se han acogido a esa medida están "de alta". Además, ha destacado que por eso la Comisión Europea quiere "emular" el modelo español porque es una "especie de dique" que "impide que no se despida a la gente".

La portavoz de Economía del PP en el Senado, Esther del Brío, ha afirmado que la ministra "desconoce los conceptos" y le ha afeado que ahora se "atribuya como propia una ley del PP a la que lleva años criticando", en alusión a la reforma laboral del 2012 que impulsó Fátima Báñez y que hacía hincapié en los ERTES como medida para dar flexibilidad a las empresas en momentos de crisis. "Confunde al oyente y además se ríe en medio del drama de un millón de puestos de trabajo perdidos... ¡Así estamos!", ha añadido.

A las críticas se ha sumado el exportavoz del PP en el Congreso y senador por Almería, Rafael Hernando, que ha subrayado que hay "miles de empresas cerradas", "centenares de miles de trabajadores en el paro y "millones de españoles angustiados por su futuro" y ha asegurado que todo esto "a la ministra Podemita le hace gracia y se ríe". "Grave falta de respeto. A ella no le afecta. Son una vergüenza", ha aseverado en su cuenta oficial de Twitter.

También la secretaria Cuarta de la Mesa del Senado, Cristina Ayala, ha afeado a Díaz su actitud. "Por favor, ministros del Gobierno de España, la situación es crítica. Manténganse con un mínimo de seriedad en sus comparecencias. La seriedad que exige la situación", ha aseverado.

Por su parte, la portavoz de Agricultura del Grupo Popular en el Congreso, Mila Marcos, ha recordado a la ministra que hay "cientos de miles de parados que no saben que va a ser de su puesto de trabajo" y ha añadido que el Gobierno está "abocando a empresas y autónomos al cierre". "Esto es serio Pedro Sánchez. No es un programa infantil. Dígaselo a su ministra de Empleo", ha apostillado.

A esas críticas en redes sociales por la sonrisa de la ministra cuando explicaba los datos se han sumado más parlamentarios del Grupo Popular como Pepe Ortiz, Valentina Martínez, Diego Movellán o Victor Píriz, quien cree que al Ministerio de Empleo "se llega aprendido".

Más duro se ha mostrado el expresidente del PP catalán, Xavier Albiol, quien ha asegurado que "la ministra de Trabajo de Podemos se troncha de risa explicándonos a los españolitos que los centenares de miles de hombres y mujeres que han ido al paro y con sus empresas cerradas, pues que eso, que no son parados". "Es para troncharse de risa ¿verdad Pedro Sánchez?", ha interpelado al jefe del Ejecutivo.