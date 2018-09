DIRECTO | El máster de Montón, todas las claves y reacciones

Albert Rivera ha señalado que las supuestas irregularidades del máster de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, que publica este lunes eldiarioes, demuestra que "no estamos solo ante un caso Casado, sino que también hay un caso Montón" y que "no solo hay corruptelas en el PP en la universidad sino ante las corruptelas del bipartidismo en la universidad".

El presidente de Ciudadanos ha anunciado que su grupo va a pedir hoy mismo la comparecencia urgente en el Congreso de la ministra para que dé explicaciones. Rivera cree que si Montón no da argumentos convincentes y no puede acreditar que no es verdad la información de eldiarioes, "debe asumir responsabilidades políticas".

El presidente de Ciudadanos ha hecho estas consideraciones en el acto de apertura del Año Judicial. Rivera ha añadido que los españoles que cursan máster y que sus familias se sacrifican para poder pagarlos "no se merecen que ocurran estas cosas" y que "haya políticos a los que les regalan estos máster".

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado este lunes que de ser ciertas las informaciones que apuntan a irregularidades en la obtención del máster por parte de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, "se confirma que el caso Cifuentes o el caso Casado no es aislado".