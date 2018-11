ERC avisa a Sánchez que no basta con un nuevo Estatut y pide un referéndum entre autonomía o independencia

Así lo ha planteado Tardà en los pasillos del Congreso ante la posibilidad de que la única propuesta que lleve Sánchez al Pleno monográfico sobre Cataluña que celebrará la Cámara el 12 de diciembre sea una reforma estatutaria.

En opinión de Tardà, "tan legítima" es la propuesta de Sánchez de reformar el Estatut como la independencia que reclama su formación y no hay "nada más moderno, democrático y fácil" que convocar un referéndum con ambas opciones para los catalanes decidan "libremente" si "lo mejor es hacer un nuevo Estatut" o "la independencia".

Y es que, según el portavoz de ERC, la solución "tiene que ser la que permita sentirse integrados a la mayoría de los catalanes, entre los hay que quieren un nuevo Estatut y que quieren la independencia" y pasa por un referéndum que hay que negociar.

"La solución no puede excluir a nadie; nada se puede construir contra el parecer del 50% que no son independentistas ni dejando al margen al 50% que sí los somos. Este es el marco que tendrá que asumir Sánchez, no será fácil", ha asumido Tardà.

NO SE PUEDE REFORMAR SIN LOS INDEPENDENTISTAS

"No habrá ni independencia ni Estatut si no nos ponemos de acuerdo", ha insistido, antes de recordar que para una reforma estatutaria es necesario el concurso de la dos terceras partes del Parlament, es decir, que no podrá hacerse sin el plácet de los independentistas.

Por todo ello, ha dicho tener la impresión de que los catalanes tendrán que decidir en referéndum si quieren más autonomía dentro del Estatuto o si quieren la independencia. Según ha explicado, si gana la opción autonomista, habrá que hacer un nuevo Estatut y los independentistas tendrán que seguir "picando piedra", mientras que si gana la independencia tendrán que "negociar" para conseguir que se haga efectiva.

Pero lo que no vale es contemplar sólo la posibilidad de un nuevo Estatut. "Si sólo contempla eso, el presidente Sánchez nos echa, no sé dónde, al 50% que somos independentistas". "Y ¿dónde nos va a echar?", ha preguntado al jefe del Ejecutivo.