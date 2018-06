Feijóo se desvincula de las críticas sobre la situación de los medios públicos: "Yo no dirijo la TVG"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha desvinculado de las críticas que la oposición o los propios trabajadores realizan sobre la situación de los medios públicos. "Yo no dirijo la TVG", ha alegado el jefe del Ejecutivo gallego, quien ha esgrimido que "las cuestiones de la TVG debe contestarlas la TVG".

Un día después de que la oposición le afease en el Parlamento la "dimisión" de dos presentadores y preguntado acerca de cuando se aplicará la ley aprobada en 2011 que, entre otras cuestiones, incluye la creación del consejo de informativos que también reivindican sus trabajadores de los medios públicos, ha respondido que a él la TVG no le consulta "si pone a un presentador o a una presentadora".

"Yo no tengo competencia en presentadores, contenidos o programas, y si alguien quiere decir que la tengo, que ponga algún ejemplo", ha retado, al tiempo que ha defendido la labor de Alfonso Sánchez Izquierdo como director general de la CRTVG.

"Fue capaz de mantener el equilibrio económica y situarla por encima de TV3 unos años y otros años, de segunda", ha esgrimido.

NUEVO DIRECTOR

También ha vuelto a defender, pese a que la otra parte niega, que, en su día, el nombramiento del director general fue "pactado" con el entonces líder del PSdeG, Pachi Vázquez, a quien no ha mencionado expresamente.

"Si ahora el PSOE ha cambiado de opinión y propone a uno nuevo, y al grupo le parece bien, supongo que habrá acuerdo y, si no, pues no". Eso sí, ha advertido que si no hay coincidencia "no se va a romper el consenso previo".