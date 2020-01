Feijóo espera una rectificación del Gobierno “en las próximas horas”

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a deslizar este miércoles la posibilidad de acudir a los tribunales para reclamar al Gobierno central que abone a Galicia los 200 millones que le debe por la liquidación de la última mensualidad de IVA del año 2017 si el Ejecutivo estatal no rectifica su decisión en las “próximas horas”.

“Si en las próximas horas no hay un desmentido de la decisión del Gobierno de no pagar” lo que se debe a Galicia, “cada comunidad autónoma sabrá lo que tiene que hacer y desde luego Galicia sabe lo que tiene que hacer”, ha remarcado el jefe del Ejecutivo gallego en declaraciones a la prensa tras participar en un acto en A Pobra do Caramiñal (A Coruña).

El presidente autonómico ha incidido en que es obligación del Gobierno central abonar a las comunidades las cantidades correspondientes a la mensualidad del IVA y a la prima para las Comunidades autónomas cumplidoras con los objetivos de déficit.

Ha remarcado que la comunidad gallega “no va a consentir en ningún caso” que el Gobierno estatal se quede con los “370 millones” que corresponden a Galicia y, por ello , espera una rectificación de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que tras el Consejo de Ministros del martes confirmó que no es intención del Estado realizar el pago de estas cantidades toda vez que han pasado dos años de esta fecha y que las compensaciones previstas fueron descartadas por varios partidos, también el PP, con el rechazo al borrador de presupuestos de 2019.

De no dar marcha atrás el Gobierno central, en Galicia “nos vamos a defender con todos los derechos que nos ampara la ley y todos los derechos que emanan de la Constitución”, ha subrayado.

“Actuaré en consecuencia. Lo digo con absoluta educación y humildad”, ha afirmado Núñez Feijóo, que lamentó que la intención del Gobierno socialista sea apropiarse de los 2.500 millones de euros que corresponden a las autonomías para así pagar la “actualización de las pensiones” comprometida en el primer Consejo de Ministros.

“Los gallegos estamos pagando con nuestro dinero la actualización de las pensiones que tiene que pagar el Gobierno central”, ha reprochado.

A su vez, ha censurado la “deslealtad sin precedentes” que supone la decisión del Ejecutivo estatal que obvia que las cantidades que adeuda a los gobiernos autonómicos son imprescindibles para el pago de la sanidad, la educación y la dependencia, entre otros servicios.

Finalmente, Núñez Feijóo ha tachado de “broma” que el Gobierno liderado por el PSOE busque responsabilizar de esta decisión al anterior Ejecutivo que ya no ostenta el poder del Gobierno desde 2018 en un ejercicio de “deslealtad institucional sin precedentes”.

Con todo, el titular del Gobierno gallego ha confiado en que ante un “tema muy serio” e “inadmisible” se produzca una rectificación en las próximas horas: “Volvemos a pedir al Gobierno que no juegue con los temas importantes de un país”.