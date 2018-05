La Fiscalía alemana rechaza comentar decisión de Justicia belga sobre euroorden

La Fiscalía alemana no quiso hoy comentar la decisión de la Justicia belga de rechazar la euroorden dictada contra tres exconsejeros de la Generalitat, aunque recordó que también Alemania analiza si se dan las "condiciones formales" para una extradición a España del expresidente catalán Carles Puigdemont.

"No comento las decisiones desde Bruselas. Naturalmente las conocemos, pero no las comento. Nuestro análisis del caso incluye naturalmente clarificar si se dan las condiciones formales para la admisibilidad de la extradición", indicó a EFE la portavoz de la Fiscalía General de Schleswig-Holstein, Wiebke Hoffelner.

La Justicia belga había rechazado ayer la euroorden dictada contra los exconsejeros catalanes Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig por "defectos de forma" en el procedimiento, al estimar que no tiene "equivalencia" con la orden de detención nacional.

Por otra parte, Hoffelner señaló, "siempre con cautela" dijo, que la Fiscalía podría presentar la semana que viene un nuevo escrito a la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, que en una primera decisión el 5 de abril pasado considero inadmisible la extradición por rebelión de Puigdemont, a quien dejó en libertad bajo fianza de 75.000 euros.

Al mismo tiempo, el tribunal había requerido a la Justicia española información adicional sobre el cargo de malversación de fondos.

"Sólo puedo hacer suposiciones, porque no lo sé", dijo al referirse al posible día de entrega a la Audiencia de este nuevo escrito, y recordó que para la Fiscalía no existe ninguna "fecha tope" ni se ha establecido cuándo debe ocurrir, aunque precisó que "más bien será la semana que viene y no esta".