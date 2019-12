Forcadell dice que la estrategia seguida hasta ahora no es ganadora y apuesta por la de ERC

La expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha defendido este domingo que ERC apuesta por una estrategia ganadora que debe hacer avanzar al independentismo hacia la República Catalana: "Se ha demostrado que hasta ahora la estrategia que hemos seguido no lo ha sido".

En una entrevista del 'Diari Ara' recogida por Europa Press, Forcadell ha asegurado que ERC ha adaptado la estrategia a las circunstancias para poder conseguir el mismo objetivo de siempre: la independencia de Cataluña.

"Es evidente que no se hicieron bien (las cosas) porque si no, no estaríamos en prisión ni en el exilio. ¿Lo podíamos hacer mejor? Sí, ahora sabemos cosas que entonces yo no sabía", ha afirmado.

Ha dicho que no tuvo suficiente información para seguir algunas decisiones y que fue durante el juicio del 1-O cuando supo muchas cosas: "Cuando oí que Trapero estaba dispuesto a detener al presidente (Carles Puigdemont), suerte que estaba sentada".

Para Forcadell, condenada a 11 años y medio de cárcel por el delito de sedición, ninguna condena es digerible cuando condenan a uno "por un delito que no existe" y ha declarado estar convencida de que si hubiera renunciado a formar parte de las listas del 21-D de 2017 la condena habría sido otra.

En ese sentido, también ha afirmado que estaría en el TSJC con el resto de compañeros de no haber ejercido de presidenta de la ANC, y ha afirmado que ve "muy poco factible" tanto una eventual ley de amnistía como un indulto.

Sobre la propuesta del presidente de la Generalitat, Quim Torra, de volver a celebrar un referéndum, Forcadell ha sostenido que no ve unanimidad en el independentismo para poder celebrarlo a corto plazo, aunque lo considera como la vía a seguir.

La expresidenta del Parlament ha señalado que le gustaría que la ANC "volviera a los orígenes" y que fuera el lugar de encuentro de todas las sensibilidades del independentismo.