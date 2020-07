Gómez-Reino ensalza a Díaz y su equipo: "Son mujeres gallegas quienes hacen las políticas públicas más avanzadas"

"Son mujeres gallegas las que están haciendo las políticas públicas más avanzadas en defensa de los trabajadores y es importante que lo pongamos en valor todos los días". Así lo ha subrayado el candidato de Galicia en Común-Anova Mareas a la Presidencia de la Xunta, Antón Gómez-Reino, en referencia al Ministerio de Trabajo dirigido por Yolanda Díaz, que este viernes ha arropado a su compañero en el Congreso en su primera incursión en una campaña gallega en la que la ministra ha prometido "dejarse la piel" porque "también es posible" el "cambio" en la Xunta.

En una tórrida tarde de julio, con casi treinta grados en la capital ourensana, el acto se ha desarrollado a cubierto, en el auditorio del edificio de sindicatos de Ourense, ubicado en el parque de San Lázaro, al que se han acercado medio centenar de personas, la mitad del aforo del espacio, restringido por las medidas del coronavirus.

En el primer acto público de Yolanda Díaz desde su entrada en el Gobierno, la ministra de Trabajo ha sido la que mayor ovación ha despertado cuando la candidata Paula Rodríguez ha presentado a las personas que han intervenido en un mitin en el que también tomaron el micrófono el cabeza de lista por Ourense, David Bruzos y el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero; además del candidato a la Presidencia de la Xunta, Antón Gómez-Reino.

"Claro que se nota que estamos en el Gobierno, claro que se nota que está Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo", ha remarcado Gómez-Reino, que ha asegurado que el cambio en la Xunta está en un margen de 15.000 votos que marcan que el PPdeG de Alberto Núñez Feijóo logre su cuarta mayoría absoluta o que exista una "alterantiva" que "ponga los servicios públicos en el centro" como, dice, ha hecho el Gobierno de coalición en estos seis primeros meses de legislatura.

Por ello, el cabeza de lista de la alianza de izquierdas ha insistido en lanzar un guiño a sus hipotéticos socios en ese gobierno alternativo, socialistas y nacionalistas, a los que invita a presentar un decálogo conjunto con prioridades a poner en marcha desde la Xunta, un movimiento con el que Gómez-Reino está convencido de que el electorado progresista se movilizaría.

"Si le decimos a la gente que en nueve días, si va a votar, nos quitamos de delante a Feijóo, irán a votar", ha espetado Gómez-Reino en su primer acto electoral en el que ha estado acompañado por ministros de Unidas Podemos.

MONEDERO: "FEIJÓO ES UN MENTIROSO"

Monedero, en su segunda aparición en la campaña gallega tras estar el jueves en Vilagarcía arropando a la coalición, ha disparado contra el presidente gallego, al que ha tildado de "cobarde" por "no tener coraje de dar la batalla" a nivel estatal a Pablo Casado, a quien también ha dirigido dardos por "hablar de la España que madruga". "A la España que madruga no le regalan los másters ni las habitaciones de hotel", ha espetado.

Según el profesor universitario, Feijóo es "un caradura" por "hablarle a los ancianos" apelando a su participación en las elecciones autonómicos. "Si le interesasen los ancianos no los hubiese dejado morir en las residencias de mayores", ha aseverado Monedero, que ha centrado su intervención en cargar contra el PP, un partido "fundado por un ministro de Franco como (Manuel) Fraga, que firmó sentencias de muerte" y "construyó el modus operandi de la corrupción" en su formación.

"¿Ese partido va darnos lecciones? ¡Ni una!", ha incidido antes de lanzar un alegato a favor de la unidad de la izquierda y pedir "que se penalice" en las urnas a "a los que fomentan la división".

DAVID BRUZOS

El cabeza de lista por la provincia, David Bruzos, que fue diputado durante la fallida legislatura de comienzos de 2016, se ha mostrado emocionado en su ciudad ante sus familiares. "Mamá, no puedo mirar para ti, que si no no acabo", ha chanceado Bruzos desde el atril donde ha agradecido a "la señora ministra" Yolanda Díaz y a su "amigo" Gómez-Reino que lo arropasen este viernes "en su casa".

Bruzos ha puesto el foco en que "solo con lo que han hecho los compañeros que gobiernan en el estado" durante estos primeros seis meses de legislatura "ya ha valido la pena" porque "hay gente que tiene un escudo social para poder vivir con dignidad", en referencia a la aprobación del Ingreso Mínimo Vital. "Seguro que es mejorable -ha añadido-, pero nadie había sido capaz de hacer algo similar".