Iglesias: "Pedro Sánchez tiene todo el derecho a sentirse más cercano a Íñigo Errejón y a nadie le extraña"

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, asume que Íñigo Errejón "tarde o temprano" dará el salto de la política autonómica a la política estatal: "Le conozco y sé que le interesa mucho más". Con estas palabras, el presumible candidato de Unidas Podemos ha reaccionado a la posibilidad de que su anterior compañero de filas presente a su partido el 10N.

Iglesias, en una entrevista en Antena 3, también ha respondido a Pedro Sánchez, quien en la Sexta este jueves lanzó loas a Errejón mientras criticaba al líder de Unidas Podemos. "Pedro Sánchez tiene todo el derecho a sentirse más cercano a Íñigo Errejón y a nadie le extraña", ha incidido. "Dice que Más Madrid le daría los votos gratis y los 3,7 millones de votos de Unidas Podemos no se dan gratis", ha remarcado.

No ha dejado pasar Pablo Iglesias durante la entrevista otra de las frases que dejó la entrevista de Pedro Sánchez sobre un Gobierno de coalición: "Yo sería presidente del Gobierno, pero sería un presidente del Gobierno que no dormiría por la noche, como el 95% ciudadanos de este país, que tampoco se sentirían tranquilos, incluidos votantes de Unidas Podemos". "Faltó el respeto a mucha gente que no llega a fin de mes y eso le quita el sueño", ha reprendido el líder de Podemos.

Iglesias ha remarcado que el objetivo de Sánchez era gobernar en solitario. "Quiere tener todo el poder para dormir bien", ha asegurado, parafraseando las palabras del presidente del Gobierno en funciones.

En un tono duro, Iglesias ha apuntado que su "error" fue confiar en Pedro Sánchez. "Me dijo que habría Gobierno de coalición y no lo quería, me mintió", ha insistido el secretario general de Podemos. "Si hubiera habido una oferta sincera, habría durado más de 24 horas", ha asegurado aludiendo a la propuesta presentada por el PSOE en julio.

"Ayer dijo la verdad, no quería un Gobierno de coalición", ha insistido Iglesias. "Sin mayoría absoluta tienes que hacer lo que tus candidatos en muchas comunidades autónomas", ha remarcado. Iglesias ha recordado que es "incontestable" que Sánchez es presidente "porque le apoyamos en la moción de censura y nos curramos el resto de votos".

Las críticas de Iglesias no se han centrado únicamente en el secretario general socialista, también en el responsable de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, quien acusó a Unidas Podemos, PP y Ciudadanos de haberle "robado" el resultado. "Debería entender lo que significa un sistema parlamentario". "A nosotros nos han votado casi cuatro millones de votantes que tienen el mismo derecho a verse representados en el Gobierno", ha insistido.

Iglesias ha tomado como ejemplo los Gobiernos autonómicos que se han formado entre su formación y el PSOE en seis comunidades. "¿Esos gobiernos no son serios?", se ha preguntado. "Hay un hecho diferencial que bloquea: Pedro Sánchez", ha subrayado.

Retomando los problemas de sueño planteados por Sánchez, Iglesias ha remarcado que si ellos estuvieran en el Gobierno "los recortes se harían por arriba, no por abajo". "Claro que eso le quita un sueño porque le llamará Ana Botín –presidenta del Banco Santander– o la CEOE", ha señalado.