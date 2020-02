Investigación sobre un hijo de Ortega gana premio de periodismo en Nicaragua

Una investigación periodística sobre una fundación que dirige Laureano Ortega Murillo, uno de los hijos del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ganó este jueves la edición número 14 de los premios "Pedro Joaquín Chamorro Cardenal", que otorga anualmente la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.

La investigación, titulada "Laureano Ortega y el millonario negocio de la ópera", publicada en la plataforma digital "Artículo 66", ganó el primer lugar en la categoría Gobernanza y Transparencia Pública.

La investigación, escrita por los periodistas Álvaro Navarro, Maynor Salazar, Néstor Arce y Moisés Ramírez, revela que el hijo de la también vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, presuntamente se benefició de 8,3 millones de córdobas (244.118 dólares) para organizar un espectáculo de opera, al que invitó a artistas italianos del Festival Puccini.

Según Artículo 66, Ortega Murillo no rindió cuentas sobre el uso de ese dinero, la Presidencia no profundizó en lo gastado, y la fiscalía de cuentas no pidió un informe.

El jurado destacó "la rigurosidad de la investigación, a los aportes indiscriminados de la Casa Presidencial a una fundación que tiene como objeto convertir a Laureano, hijo de la pareja Ortega-Murillo en un artistas de renombre internacional".

El jurado, integrado por los periodistas Ana María Saavedra (Colombia), Mónica González (Chile), y Juan Carlos Calderón (Ecuador), recomendó a los galardonados a dar seguimiento a esa pieza periodística de investigación.

El hijo de la pareja presidencial preside la Fundación Incanto, constituida en septiembre de 2015.

LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

El periodista del diario Confidencial Wilfredo Miranda Aburto ganó el primer lugar en la categoría de Derechos Humanos con el trabajo periodístico "Las madres que se volvieron Madres de Abril el 30 de mayo".

La ganadora de la categoría de sistema educativo fue Mabel Calero, del diario La Prensa, y en la categoría de género un equipo de la revista Niu, integrado por Yader Luna, Franklin Villavicencio, y Juan García.

Una mención especial recibieron las periodistas de la revista Niu, Keyling Romero y Claudia Tijerino, por el trabajo de investigación titulado: "El infierno de las mujeres trans en prisión".

La ceremonia estuvo llena de emoción, denuncia y reflexiones, según la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que destacó que uno de los momentos más emotivos fue un aplauso que se pidió por los periodistas nicaragüenses.