Isa Serra, en el juicio por el intento de parar un desahucio: "No tiré ningún objeto a la Policía"

La diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid Isa Serra ha negado haber agredido a agentes de la Policía Municipal durante la primera jornada del juicio que se celebra contra ella en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). "No estuve donde la gente estaba lanzando objetos ni tiré ningún tipo de objeto a los agentes. Estaba sola y todo lo que hice fue alejarme cuando empezó la situación de tensión", ha asegurado. La Fiscalía pide para ella una pena de 23 meses de prisión por los delitos de atentado contra la autoridad, daños, lesiones y desórdenes por su participación en altercados en la paralización de un desahucio.

Los hechos se remontan al 31 de enero de 2014, cuando Serra todavía no era cargo público. La ahora diputada participó entonces en el intento de paralización del desahucio de un hombre con una gran discapacidad que vivía solo y no podía afrontar la renta que le exigía su casero. Activistas en favor del derecho a la vivienda rodearon el cordón policial en señal de protesta. Cuando acabó la diligencia judicial promovieron una sentada con el objetivo de que los policías no pudieran abandonar el lugar tras ejecutar el desahucio, sostiene la Fiscalía.

Es entonces cuando, según el relato fiscal, Serra junto a otras personas, "empujó violentamente" a agentes de la Policía Municipal de Madrid "al tiempo que les lanzaban objetos contundentes". Según el escrito del Ministerio Público, la propia Serra, que "realizaba funciones de liderazgo", llamó "cocainómana", "hija de puta" y "malamadre" a una agente de la Policía Municipal. La diputada ha asegurado que estas acusaciones son falsas. "Digo que no sucedió nada de eso. En ningún momento me dirigí a ningún agente. Cuando se acercaban los agentes yo me alejaba porque tenía miedo de la situación", ha asegurado a preguntas de la fiscal.