La Izquierda Unitaria Europea pide una comisión especial sobre emergencia climática en el Parlamento Europeo

Una comisión especial sobre crisis climática. Es la propuesta de la Izquierda Unitaria Europea (GUE), el grupo en el que se integran Podemos, IU, Francia Insumisa, Syriza y Die Linke entre otros, para el primer pleno de la nueva legislatura europea, que arranca el 2 de julio en Estrasburgo.

En el Parlamento Europeo ya existe una comisión de Medio Ambiente, pero la propuesta del GUE es que sea una comisión singular sobre la crisis climática, como en el pasado se hizo con Luxleaks, el escándalo que salpicó a Jean-Claude Juncker sobre evasión fiscal en Luxemburgo –si bien la capacidad de investigar de aquella comisión se rebajó tras el informe del jurisconsulto del Parlamento Europeo–.

La iniciativa ha sido anunciada este viernes por la candidata del GUE a presidir el Parlamento Europeo, Sira Rego (IU), número dos de la candidatura de Unidas Podemos encabezada por María Eugenia Rodríguez Palop.

"Defensa de una salida ecosocial de la crisis, y por eso una de nuestras primeras iniciativas es impulsar una comisión especial de emergencia y cambio climático", ha dicho la eurodiputada de IU: "Creemos que se puede hacer un buen trabajo; la investigación de los procesos de crisis climáticas y ambiental, la ola de calor... La foto fija es preocupante y lo vemos en el día a día. Hay que documentarlo y trabajarlo".

Rego ha explicado que el eje fundamental para estos cinco años de su grupo pasa por combatir las "reglas económicas de la Unión Europea, neoliberales, que generan condiciones de vida terroríficas".

En cuanto a su candidatura a presidir el Parlamento Europeo, ha afirmado que "tiene un carácter simbólico, no tanto por la persona: ser una mujer el Sur, con la importancia del 8M en España, el proceso político en España y la memoria antifascista... Es un paquete en el que se simbolizan una serie de elementos políticos centrales en el GUE. Es más la representación que el ser humano".

