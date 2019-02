MINUTO POLÍTICO | El anuncio de las elecciones

La hermana del concejal del PP asesinado por ETA Gregorio Ordóñez ha reaccionado a las vinculaciones de la situación en Catalunya con el terrorismo que Casado hace constantemente. En declaraciones a El País, Consuelo Ordóñez lanza un mensaje muy claro al líder del partido al que pertenecía su hermano: "Tienen muchísimos temas para hacer política. Que deje de utilizar a las víctimas del terrorismo para hacer campaña. Que no nos manosee ni nos manipule".

Ordóñez ha señalado que le "duelen" estas palabras de Casado comparando lo que se vivió con ETA con lo que sucede en Catalunya, ya que "no tiene que ver una cosa con la otra". "No me gusta nada la situación que hay en Cataluña, me parece muy grave, pero no es terrorismo. Lo que más daño hace a las víctimas es ese tipo de banalización. Es una forma de frivolizar", añade. "Dice muy poco de ellos que nos utilicen. Nos indigna y nos sentimos muy molestos por este tipo de declaraciones", insiste Ordóñez, que asegura que ya le trasladó su indignación al líder del PP cuando éste hacía campaña para presidir el partido.

La también presidenta de la asociación de víctimas del terrorismo COVITE le recuerda a Casado que "toda la vida se ha negociado con ETA", por lo que "en este tema deberían estar todos muy calladitos". Además, desmiente al líder del PP al señalar que "Zapatero no nos traicionó ni nos engañó. Pidió el aval de ETA del Congreso para negociar con ETA y se lo dieron". Por último, niega que haya un acercamiento de presos ilegal, y acusa a Casado de "confundir todo el rato con este tema".