MINUTO POLÍTICO | La derecha sale a la calle contra el Gobierno de Sánchez

La megafonía del acto trata de animar el acto desde tiempo antes de su inicio con música de distintos estilos. Entre ellos han apostado también por Joan Manuel Serrat, con su canción 'Hoy puede ser un gran día'. El cantautor catalán ha hecho en los últimos días llamadas al diálogo en Catalunya. Allí se encuentra Clara Roca, quien nos cuenta lo siguiente.

"Buenos días, Madrid, buenos días España. ¡Esas banderas arriba!" Suena por los altavoces de Plaza Colón, mientras suena Celebration! de Kool & The Gang o Dogs Days Are Over, de Florence & The Machine. "Hoy es un día de celebración", continúa, "¡Viva España!". "¡Viva!", responde el público a coro en una plaza repleta de banderas españolas