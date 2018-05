Mariano Rajoy: "Esta moción va contra la estabilidad y perjudica la recuperación económica"

Mariano Rajoy acusa a Pedro Sánchez de querer gobernar "con quien sea y a cualquier precio". El presidente del Gobierno está dispuesto a asumir el debate de la moción de censura y no baraja la opción de dimitir ni la posibilidad de adelantar las elecciones. Según Rajoy, Sánchez carece de legitimidad para presentarla: "El señor Sánchez carece de autoridad moral para presentar esta moción de censura", ha dicho Rajoy en referencia a casos que analizan los tribunales, como los EREs o la financiación del PSOE valenciano. No obstante, fuentes de Moncloa han reconocido que ven "posible" que dicha moción salga adelante, algo que ha hecho que Rajoy cancele su viaje a Kiev donde preveía asistir a la final de la Champions de fútbol.

Rajoy ha hablado en pasado al mencionar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, el miércoles, al señalar que estos "garantizaban" la estabilidad, lo que da a entender que ahora existe inestabilidad. De hecho, en Moncloa hacen mención al golpe que ha sufrido la bolsa y a la subida de la prima de riesgo para argumentar que la decisión del PSOE va contra los intereses de España. Fuentes del Ejecutivo explican, en todo caso, que el Gobierno "ya se examinó hace 72 horas" en el Parlamento, donde ganó la "confianza" de una mayoría . "Ahora quien se examina es Sánchez, y se examinan tanto su programa como sus apoyos", apuntan.

La iniciativa de los socialistas ha sentado muy mal al jefe del Ejecutivo, que había logrado un socio en el líder del PSOE para su política en Catalunya. Fuentes cercanas a Rajoy aseguran que el presidente está "muy cabreado" por el gesto de Sánchez, pero que le corresponde al secretario general de los socialistas tomar ahora la iniciativa de hablar con el resto de grupos. También han insinuado que ahora se quedan en el aire las reuniones que podrían mantener ambos líderes en torno a la crisis catalana.

En su comparecencia ante los medios, Rajoy ha argumentado que ninguno de los miembros de su gabinete ha sido condenado en la sentencia de Gürtel, por lo que concluye que la sentencia de la Audiencia Nacional no debería tener repercusiones para su Gobierno. "Hay una responsabilidad civil y no penal porque el PP no conocía los hechos que se produjeron", ha recalcado.

Una alternativa "inviable"

Rajoy ha advertido de que existen dos opciones para que la moción de censura salga adelante: que cuente con el apoyo de Ciudadanos y Podemos, o solo de Podemos y los independentistas de ERC y el PDeCAT. El presidente del Gobierno no ha hecho mención al PNV, otro de los posibles socios de los socialistas en la moción, probablemente para no caer en una contradicción, dado que los nacionalistas vascos respaldaron al Gobierno el miércoles en la aprobación de los Presupuestos. Cualquier Ejecutivo con estos respaldos es, en todo caso, "inviable" a juicio de Rajoy y Sánchez lo sabe pero "le da igual".

"Esta moción es mala para España, mala para los españoles, introduce muchísima incertidumbre y es lesiva para el futuro de todos los ciudadanos", ha subrayado Rajoy, que ha insistido en que "este Gobierno ha sido capaz de generar confianza y credibilidad y, por eso, los ciudadanos volvieron a darnos la confianza, cosa que no hicieron con otros". También ha dicho que mientras dependa de él quiere "que la legislatura dure cuatro años e intentaré que así sea".

A Rajoy se le ha preguntado si cree que su credibilidad ha quedado en entredicho, después de que la sentencia ponga en duda algunos pasajes de su declaración como testigo. Rajoy ha sido contundente en su respuesta: "¿Quién reparte certificados de credibilidad en España? Los certificados de credibilidad lo reparten los ciudadanos. Aquí todo el mundo da certificados de credibilidad".