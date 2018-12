Marín trasladó a Vox su intención de "no excluir" a ningún grupo de la Mesa

El líder de Ciudadanos, Juan Marín, ha desvelado hoy que, además de con los líderes de Adelante Andalucía, habló ayer con el presidente de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, para abordar la composición de la Mesa del Parlamento regional y para trasladarle su intención de "no excluir" a ninguna fuerza política.

En declaraciones al programa Herrera en Cope, Marín se ha referido al encuentro mantenido ayer en Jerez de la Frontera (Cádiz) con los líderes de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, y ha explicado que el motivo del encuentro fue hablar de la Mesa del Parlamento, aunque no llegaron a un acuerdo.

Marín ha señalado que, además de este encuentro, mantuvo una conversación con el líder de Vox en Andalucía para trasladarle que la intención de su formación es la de que los cinco partidos que lograron representación parlamentaria -PSOE, PP, Ciudadanos, Adelante Andalucía y Vox- tuvieran representación en este órgano.

"Nadie me lo preguntó ayer pero hablé también con el señor Serrano y le planteé que nuestra intención es la de no excluir a nadie de la Mesa del Parlamento", ha apuntado Marín, quien ha dicho no saber a qué se debieron las críticas vertidas por el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, sobre su reunión con Adelante.

Tras anunciar que hoy también hablará con el PSOE, Marín ha reiterado que "lo sensato" es hablar sobre la Mesa con todos los partidos que han obtenido representación parlamentaria porque esa es "la normalidad democrática" tras lo decidido por los andaluces "en las urnas" en las pasadas elecciones andaluzas.

Ha indicado que Ciudadanos contempla un acuerdo programático para gobernar Andalucía solo con el PP y que una vez que éste se ha logrado en los últimos días, el siguiente paso es acordar la composición de la Mesa del Parlamento en la que ha insistido que deben estar representados todos los grupos.

No ha querido aventurar cómo quedaría configurada la Mesa del Parlamento (siete miembros) a partir de mañana, pero ha señalado que una fórmula podría ser la de PSOE con dos miembros; Ciudadanos o PP con dos; PP o Ciudadanos con uno; Adelante con uno; y Vox con uno.