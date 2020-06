El juez cita a Marjaliza el 7 de julio por los supuestos dos millones pagados en negro a cargos de PP, PSOE e IU

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Púnica', Manuel García Castellón, ha citado el próximo 7 de julio a las 10.00 horas al empresario David Marjaliza, uno de los principales imputados en esta macrocausa de corrupción, para que explique los libros contables de algunas de sus sociedades de entre 1999 y 2003 que acreditarían pagos de mordidas por valor de casi dos millones de euros a cargos públicos de PP, PSOE e IU en distintos municipios de la Comunidad de Madrid, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Esta documentación fue entregada por el propio Marjaliza a principios de junio en el Juzgado Central de Instrucción número 6 y en ella "aparecen las claves que se establecían en función de la localidad de la obra o adjudicación, para registrar el destinatario de las dádivas" que pagaban sus empresas a cambio de adjudicaciones de contratos públicos, tal y como la defensa del empresario explicó en un escrito adjunto a los libros contables.

Según la documentación, a la que tuvo acceso Europa Press, se trata de los libros pertenecientes a las sociedades Agrupación y Gestión de Patrimonios Inmobiliarios, S.L. (AGPI, SL), Estudio de Patrimonios y Gestión Urbana, S.L. (EPG, SL), Técnica de Promoción y Construcción, S.A. (TPC), Gestión de Técnica y Ordenación Urbana, S.L. (GTO), Agrupación de Patrimonios y Consulting de Construcción, S.A. (APCC), y MUSARA 1057, S.L.

Estas empresas habrían pagado dádivas a cargos municipales de distinto signo político en las localidades de Pinto, Getafe, Valdemoro, Parla o Aranjuez a cambio de adjudicaciones de obras públicas, sobre todo viviendas. Aparecen nombres como el del exalcalde de Valdemoro y exconsejero madrileño Francisco Granados, el principal imputado en Púnica, y del exalcalde socialista de Parla Tomás Gómez, así como nombres genéricos de los partidos.

"Esta documentación no es sino la documental contable que en su día la fuerza actuante revisó durante las entadas y registros practicadas, y que entendió que no era de interés para la causa, debido a que, sin la identificación de los nombres en clave de los participantes, no sería posible relacionar las entradas de los libros aportados con los hechos investigados", explica la defensa de Marjaliza.

El empresario, que se ha prestado a colaborar en la investigación de la causa, entregó estos libros contables cuando quedan apenas dos meses para el fin de la instrucción del 'caso Púnica', fijado el próximo 27 de agosto. El juez y las fiscales anticorrupción están estudiando la documentación para decidir si los posibles delitos están prescritos o si tiene valor probatorio, de ahí la próxima citación de Marjaliza.