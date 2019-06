El PP denuncia que el PSOE "alimenta" las peticiones de Aguirre o Ayuso para la abstención en la investidura de Sánchez

La dirección del Partido Popular ha desautorizado este lunes a su candidata a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre que en las últimas horas se habían manifestado a favor de la abstención del PP para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. El número dos de los populares, Teodoro García Egea, ha llegado a acusar al PSOE de estar detrás de esas peticiones de dirigentes de su propio partido.

"El PSOE ha alimentado el debate de esta posible abstención", ha sostenido en rueda de prensa García Egea, que ha insistido en que "el PP no es un partido bisagra ni lo ha sido nunca", por lo que no se abstendrá en la investidura. "Cierro la puerta a cualquier posibilidad de que Sánchez sea presidente gracias al PP. El PP no solo no va a facilitar sino que vamos a dificultar la investidura de Sánchez", ha remarcado el número dos de los populares.

García Egea, que ha reconocido que ha hablado con Ayuso varias veces esta mañana, –lo que ha podido provocar la rectificación manifestada por la candidata madrileña horas después de manifestarse a favor de la abstención–, ha recordado que su partido es "el antagonista del PSOE". "La coherencia no se puede perder nunca en política", ha señalado, para insistir en que en el PP "todos" piensan igual

El secretario general del PP también ha reconocido "avances" en las negociaciones con Vox y Ciudadanos tanto en la Comunidad de Madrid como en Murcia. Espera que en ambas comunidades hoy mismo haya acuerdos cerrados para conformar las Mesas de los respectivos parlamentos que deben crearse este martes. "Hoy debe quedar todo esto cerrado".

En su comparecencia, García Egea ha criticado al PSOE por estar instalado en el "outlet" de los pactos y ha reivindicado la "coherencia" del PP, que está marcando las negociaciones con otros partidos en los debates sobre programas, estructuras y personas.

Frente al "mercadeo persa" del PSOE, el PP desde la oposición va a intentar "mitigar al máximo el dolor de cabeza" que supone Sánchez con las "subidas de impuestos", con una hoja de ruta que "no responde a las cuestiones que preocupan a los ciudadanos".