El PP de Casado vota contra un plan para incorporar la perspectiva de género en la Eurocámara

El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves una reforma del reglamento que incluye medidas a favor de la transparencia: los eurodiputados tendrán que informar con qué lobbys se reúnen y en qué se gastan el dinero. El pleno también ha aprobado una enmienda con amplia mayoría que pide a los eurodiputados que firmen un protocolo contra el acoso so pena de perder privilegios.

Pero, a partir de ahí, las votaciones se han ido estrechando. Y la enmienda 89/rv se ha aprobado por muy poco: 391 fotos a favor y 236 en contra. La mayoría necesaria eran 376. Pero, ¿qué decía esa enmienda para que las votaciones se ajustaran a causa, entre otros, por los eurodiputados del Partido Popular de Pablo Casado?:

Salvo la exministra Pilar del Castillo, que ha votado a favor, el resto de la delegación popular, encabezada por Esteban González Pons, ha votado en contra de aplicar la perspectiva de género en el Parlamento Europeo, asunto que también enciende a Vox, el partido de extrema derecha que le ha dado la presidencia de la Junta de Andalucía. El eurodiputado de Ciudadanos, Javier Nart, ha votado a favor de la enmienda, al igual que el resto de grupos españoles.

Y la enmienda que no ha pasado, a pesar de haber ganado la votación ha sido la 68. ¿Y qué decía la 68?

"Los diputados se abstendrán de cualquier tipo de acoso psicológico o sexual y respetarán el Código de conducta apropiada de los diputados al Parlamento Europeo en el ejercicio de sus funciones, que se adjunta al presente Reglamento interno como anexo1 bis. Los diputados no podrán ser elegidos para ejercer cargos en el Parlamento o en sus órganos, ni ser nombrados ponentes, ni formar parte de delegaciones oficiales o participar en negociaciones interinstitucionales, si no han firmado la declaración relativa a dicho código y no se han sido inscrito para la formación especializada en prevención del acoso y en gestión de personas, de conformidad con el procedimiento administrativo aplicable".