El PP cree que la Ley de Juventud de Andalucía es una "tomadura de pelo" y "no resuelve" los problemas de los jóvenes

La portavoz del PP en el Parlamento andaluz, Carmen Crespo ha criticado este jueves que la Ley de Juventud de Andalucía es "una tomadura de pelo", pues "no se puede hablar de una ley nueva si en la memoria económica del proyecto de ley no aparece incremento de gasto alguno", incidiendo, por tanto, en que "no trae las posibilidades de solventar los problemas de los jóvenes andaluces".

Crespo, que se ha reunido con la secretaria general del PP de Málaga, Patricia Navarro, y el presidente andaluz de Nuevas Generaciones, Kike Rodríguez, ha lamentado que se trate de una ley "para el futuro, generalista y que no se compromete a nada".

En este sentido, ha asegurado que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, "tiene un concepto muy claro, y es que la gente joven en Andalucía no son el futuro, sino que el 23 por ciento de jóvenes andaluces son el presente y los que van a hacer que Andalucía tenga el impulso a las políticas y las posibilidades que esta comunidad merece y necesitamos todos".

Pero ha considerado que "Susana Díaz no es nueva, y esta mandando en la misma forma política que sus antecesores, por eso no nos trae nada nuevo esta ley". "No se puede hablar de ley nueva sin incremento de gasto", ha dicho la parlamentaria 'popular', pidiendo "una ley que traiga posibilidades a los jóvenes".

Así, ha afirmado que al apartado de vivienda, en el proyecto de ley, "solo destinan dos artículos". Esto, ha considerado, es debido a que "en estos momentos lo que se esta haciendo en materia de vivienda en Andalucía lo están haciendo los ayuntamientos y no la Junta de Andalucía". Por ello, ha sentenciado que "o se comprometen a hacer viviendas y a promover las subvenciones al alquiler de jóvenes y a hacer viviendas de VPO o esto no sirve para nada para los jóvenes".

Además, ha destacado un segundo apartado si "realmente queremos que se promueva el empleo joven", señalando que "3.000 millones de euros de políticas activas de empleo no se han gastado desde 2013-2018, cuando ha estado Díaz de presidenta". Y en año 2017, "670 millones de euros que no han ejecutado en Andalucía en cuanto a empleo", criticando que "ese dinero puede ir para los jóvenes andaluces".

En este punto, ha recalcado que "tienen una oportunidad de hacer una ejecución posibilista para la juventud andaluza, y tienen recursos del Estado, de la Unión Europea y los propios que ellos tienen que hacer en este momento".

De esta manera, ha apostillado que "hay muchas medidas que se pueden poner encima de la mesa" en este sentido, pero que "excepto el bono joven, que está funcionando regular, no conocemos ninguna medida que haya puesto en marcha la Junta".

Por ello, ha considerado que "nuestras enmiendas van a ser fundamentales en este proyecto de ley". Así, ha pedido "sensibilidad" al PP y a Ciudadanos para "aprobar de una vez por todas" lo que ha catalogado como "una de las propuestas estrellas" que han hecho desde el PP en el Parlamento andaluz, que es "la concesión de créditos de hasta 24.000 euros a jóvenes menores de 35 años para que tengan posibilidades en la vida".

FORO JOVEN DE ESTUDIO DE LA LEY

En esta línea, Kike Rodríguez, por su parte, ha anunciado que la reunión con la portavoz del PP en el Parlamento andaluz ha servido para constituir un Foro Joven de Trabajo y Estudio de la Ley de Juventud de Andalucía, que se va a encargar de "analizar y fijar el posicionamiento que va a tener el partido en cada una de las partes de la ley, pero sobre todo para hacer un paquete de enmiendas de cada uno de los artículos que creemos que están incompletos o que no están".

Este Foro estará conformado por dos grupos de trabajo, uno de carácter sectorial y otro municipal. Así, Rodríguez ha explicado que "nuestra posición ante esta ley es que, tal y como llega el proyecto es un no, porque consideramos que está vacía e incompleta". Por tanto, "queremos trabajar, porque sí creemos en la Ley de Juventud, pero creemos en la que merecemos los jóvenes de Andalucía".

El presidente de Nuevas Generaciones de Andalucía ha entendido que esta ley se trata de "una ley que no arriesga, no innova y que no dice nada a los jóvenes desempleados, a los 20.000 jóvenes que cada año abandonan nuestra tierra por falta de oportunidades, a los miles de alumnos que se quedan sin plazas en las escuelas de idiomas o de la Formación Profesional, o a los que, depende del municipio donde vivan, tienen más o menos oportunidades...".

"Ha sido publicidad engañosa", ha sentenciado González, argumentando que aunque "la consejera de Igualdad, María José Sánchez Rubio, hablaba de propuestas como las bonificaciones de las matrículas, cuando vamos a la ley nos encontramos con que no aparece".

"La ley habla en genérico y no hay ningún articulo concreto que recoja esa medida explícita, con lo cual se podría suprimir en cualquier momento la bonificación sin que tuviera consecuencias porque en la ley no se recoge".

Además, ha entendido como "una burla" que "la ley en una página y media quiere ventilarse las políticas de empleo y juventud, que en dos párrafos se ventila la política de vivienda, que no hable de transporte y movilidad, o que no habla de uno de los problemas mas graves como es la despoblación joven".

De esta manera, diciendo que "no seremos cómplices de Susana Díaz ni estaremos calados", Rodríguez se ha comprometido a "no traicionar a los jóvenes andaluces después de 35 años esperando esta ley", apuntando que "no creemos en una ley que nazca ya caducada", aunque ha asegurado que "ha comenzado la cuenta atrás para un tiempo nuevo y para un Gobierno que entienda a los jóvenes".

"Queremos que cuando Juanma Moreno sea presidente de la Junta de Andalucía se encuentre con una ley útil y para eso vamos a trabajar, porque sabemos que viene un tiempo nuevo con un presidente nuevo y una nueva forma de trabajar", ha establecido González.

"TARDE Y CON POCA AMBICIÓN"

Por su lado, Patricia Navarro ha dicho que la Ley de Juventud de Andalucía "llega tarde y con poca ambición" y que, además, "supone una oportunidad perdida, porque se trata de que conectemos con los jóvenes y sus necesidades y, desde luego, esta ley no lo hace".

La líderes de los 'populares' malagueños ha aprovechado para poner en valor que "desde que Mariano Rajoy y el Gobierno del PP están al frente 7.500 jóvenes han salido del desempleo", añadiendo que "mientras en 2011 el desempleo juvenil crecía a un ritmo del 12 por ciento, hoy el paro entre los jóvenes se reduce un 7,5 por ciento".

Así, ha resaltado que "allí donde gobierna el PP se ponen en practicas políticas novedosas y vanguardistas en materia de juventud". Tanto es así, ha dicho Navarro, que "una de las propuestas estrella de esta ley, esa reserva de viviendas para jóvenes ya se hace en el Ayuntamiento de Málaga", añadiendo que "no solo se reservan viviendas sino que se construyen promociones enteras para jóvenes malagueños".

De este modo, ha asegurado que esta ley tendrá la aportación y la contribución del PP a través "de lo que nos trasladen desde nuevas generaciones en todo este tiempo que vamos a estar trabajando", concluyendo que "esta ley será lo que los jóvenes esperan, necesitan y merecen en Andalucía y en Málaga".