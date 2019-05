PP se ve "legitimado" para iniciar contactos en Murcia y pide respetar la opción mayoritaria de centro derecha

Tras dejar claro que el PP ha obtenido "uno de los mejores resultados del partido en toda España", ha advertido que ha aumentado el número de votos de esa mayoría social de centro y de centro derecha. "Con 16 escaños estamos legitimados para iniciar esos contactos e intentar que el futuro gobierno de Murcia represente esa mayoría social que ha querido la inmensa mayoría de los ciudadanos que han votado", ha señalado.

En principio, ha indicado, "tenemos que sentarnos, tenemos que ver con quién nos sentamos y con quién no", haciendo referencia a que este lunes se reúne el Comité Ejecutivo Nacional del partido, por lo que dicha cuestión "tiene que llegar a partir de la próxima semana y no esta noche".

Aunque sus primeras palabras, tras aplaudir la labor de apoderados e interventores y los que han depositado su confianza en el partido, ha sido para felicitar al partido más votado, "al partido que ha ganado las elecciones y tomamos nota del resultado electoral", tras lo que ha afirmado que ha llamado al candidato del PSOE, Diego Conesa, pero "no ha cogido el teléfono".

López Miras ha dicho que asume el mensaje que le han dado los ciudadanos de la Región, por lo que desde hoy "nos ponemos a trabajar, a no defraudar la confianza de los que nos la han otorgado y ganarnos la confianza de aquellos ciudadanos que hemos perdido".

Y es que, ha recordado, en estos 15 días de campaña "no mentí, no mentimos, pedí un voto útil, unido, para que la izquierda no ganase, pedí un voto unido para tener un gobierno fuerte y sólido y para que el PSOE de Pedro Sánchez y la izquierda no llegasen a la Región".

"No mentí y es lo que ha pasado, pero los partidos que hemos obtenido representación en la Asamblea tenemos que ser conscientes de la confianza que han depositado en nosotros y que esa inmensa mayoría social se vea reflejada en la Asamblea y que también la Asamblea sea capaz de reflejar esa inmensa mayoría social de los murcianos en el futuro gobierno de la Región", ha dicho.

Tras puntualizar que la opción de la izquierda "pierde votos en la Asamblea Regional", ha insistido en el mensaje que los murcianos le han enviado y por esta razón "nos ponemos a trabajar para recuperar esa confianza de los que no nos han votado".

López Miras, que ha hecho un análisis autocrítico y objetivo, según ha calificado el mismo, ha asegurado que el PP, "en las peores circunstancias posibles, en la mayor división del centro y el centro derecha, hemos aguantado con tres partidos que se nutrían de nuestros propios votantes, mientras que se desplomaba la izquierda".

Para concluir, ha reiterado que el resultado está ahí, que "hay una inmensa mayoría social de votantes que quieren un parlamento de centro y de centro derecha y ese mismo parlamento debería reflejarse en el futuro gobierno de la Región".

La lectura que ha hecho de las elecciones municipales ha sido positiva, ya que "hay liderazgos fuertes" y ha habido suerte "dispar" en unos municipios.