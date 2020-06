PSOE, PP y Vox rechazan la comisión de investigación sobre las finanzas de Juan Carlos I tras su abdicación

PSOE, PP y Vox han rechazado en la Mesa del Congreso la comisión de investigación sobre las finanzas del rey emérito Juan Carlos I tras su abdicación que impulsaron Unidas Podemos y otras formaciones, como ERC, JxCat o Más País. Las tres formaciones han seguido el criterio de los letrados de la Cámara Baja, que consideran que la inviolabilidad del exjefe del Estado es permanente, a pesar de que la Fiscalía ha iniciado una investigación por si hubiera incurrido en delito fiscal y blanqueo.

La única formación que ha defendido la comisión de investigación en la Mesa, el órgano que se encarga de pilotar la actividad parlamentaria, ha sido Unidas Podemos, que impulsó una de las propuestas. "Hemos planteado que no estamos de acuerdo con el criterio de los letrados y hemos pedido su calificación", señalan fuentes del grupo confederal.

"Hoy es un día desgraciado para el parlamentarismo y para la democracia -ha lamentado el secretario primero, Gerardo Pisarello-. La Mesa, sin la menor lógica jurídica ha decidido hurtar al Congreso la posibilidad de investigar y de arrojar luz sobre los negocios entre el Reino de España y Arabia Saudita y sus posibles implicaciones en el erario". "Se pretende apuntalar unos privilegios y prebendas de la monarquía que no son aceptables en el siglo XXI", ha dicho el diputado de Unidas Podemos.

La portavoz socialista Adriana Lastra ha insistido este martes en que su grupo "siempre ha hecho caso de lo que dicen los informes jurídicos de esta Cámara" y que estos informes "no dicen nada nuevo de lo que decían hace cuatro meses". Además, Lastra ha defendido que "las Cortes Generales a quien controlan es al Gobierno". "Lo que dice el artículo 66 de la Constitución sobre qué es competencia de las Cortes Generales es muy claro y no es competencia controlar a la Corona, a la Casa Real o al rey emérito", ha añadido.

Pablo Echenique ha adelantado que su grupo "va a explorar todas las vías para llevar a cabo iniciativas que permitan instaurar el prestigio de nuestra democracia". "Tenemos clarísimo que la inviolabilidad no puede ser eterna", ha dicho Echenique, que ha agradecido al PSOE "el respeto que siempre ha mantenido" respecto a la posición de su partido sobre la monarquía. "El respeto es mutuo", ha indicado.

ERC y EH Bildu han asegurado que no desistirán en el intento de que el Parlamento investigue las presuntas actividades ilícitas del exjefe del Estado. "No desistiremos -ha expresado Gabriel Rufián-. Al PSOE le cuesta cada vez más frenar este tipo de investigaciones".

"No es asumible para la ciudadanía, no es decoroso. Está claro que no quieren que se investigue. Eso no obsta para que lo sigamos intentando", ha dicho la portavoz de la izquierda abertzale, Mertxe Aizpurua, cuyo grupo va a pedir al Congreso que elimine las estatuas y retratos de Juan Carlos I de la sede del Parlamento. "Creo que es la consecuencia de sobreproteger de manera abusiva a la monarquía lo que produce este tipo de reacciones", ha expresado Pisarello, que ha recordado que se retiraron en Barcelona y ayer en Navarra, aunque ha reconocido que no se ha analizado esa petición.

Sobre la retirada de los retratos del rey emérito, Adriana Lastra ha indicado que "no compete" a su grupo "decidir qué retratos se ponen o se quitan en el Congreso de los diputados". "Algo que, por otra parte, me parece absurdo", ha recalcado la portavoz, que ha explicado que, en cualquier caso, "competerá al Gobierno". "Sobre la decoración de la casa ni tengo opinión ni la voy a tener", ha insistido.

"Pedimos que se quitaran los de las Cortes franquistas; no nos han hecho ni caso, imagino que en esta ocasión pasará algo parecido", ha aventurado el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que ha cuestionado que la Cámara Baja rechace investigar al exfjefe del Estado. "Entra en flagrante contradicción con la postura de la Fiscalía. Lo que se manda es una señal desde el Parlamento y también hasta ahora de la judicatura muy peligrosa y no aceptable en un país democrático", ha afirmado Esteban, que ha lamentado que se entienda "la inviolabilidad como intocable". "Habrá que cambiar la Constitución para dejar clarito que la inviolabilidad será para su actividad política, pero no privada", ha sentenciado el portavoz nacionalista vasco, que considera que "este ocultismo" genera "un mayor rechazo a la figura institucional de la monarquía".

El diputado de Compromís, Joan Baldoví, también se ha quejado de la posición de los socialistas y ha anunciado que tratará de impulsar una comisión de investigación que no sea sobre el exjefe del Estado sino sobre el consorcio empresarial que participó en el contrato del AVE a La Meca para sortear la negativa de los letrados respecto a la inviolabilidad del rey. "Los informes de los letrados no son vinculantes. El PSOE podría votar perfectamente para que esta comisión se pudiera realizar", ha señalado Baldoví, que sostiene que deberían ser los partidos que defienden la monarquía los que quisieran que se investigara. "Querer aparcar esta comisión, querer barrer debajo de la alfombra no es la mejor manera de ayudar a esta institución", ha apostillado.